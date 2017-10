Un asalto violento quedó grabado por las cámaras de seguridad de un comercio

Dos hombres armados asaltaron de forma violenta un local de venta de aparatos celulares en Villa Gobernador Gálvez, en el sur provincial, se alzaron con al menos una decena de aparatos y golpearon a los empleados, entre ellos una mujer embarazada.

El hecho ocurrió a última hora de la tarde de ayer en el local ubicado en San Martín al 2200 de la vecina ciudad, según detalló en declaraciones a la prensa el encargado del local, quien resaltó que las imágenes del robo quedaron registradas en las cámaras de videovigilancia.





"Vinieron a esa hora, cuando no había nadie. Dinero no había porque a esa hora ya no tenemos en el local. Estamos haciendo el recuento pero fueron unos 10 aparatos los que se llevaron", indicó.

Las imágenes muestran claramente como los dos delincuentes ingresan de manera violenta en momentos en que los empleados bajaban las persianas del local. Allí, ante el estupor de los empleados, empezaron los golpes y no tuvieron contemplación con un hombre que ayuda a las empleadas ni con una joven embarazada, quien se llevó la peor parte, aunque su estado no reviste gravedad.

Según muestran las imágenes, los delincuentes tardaron poco más de un minuto en actuar y, más allá de las pertenencias de los empleados, se alzaron con al menos 10 aparatos. El encargado contó que es al tercera vez que son asaltados.