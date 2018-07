UCR contestó a Carrió: "Los argentinos necesitamos seriedad no un stand up permanente"

Embed En respuesta a los dichos de Elisa Carrió: pic.twitter.com/jms1HwUxsb — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) 6 de julio de 2018



Atilio Benedetti minimizó la frase: "Estamos acostumbrados a sus exabruptos", dijo. "Yo le sacaría dramatismo a este tema, no pude escuchar el audio pero ayer estaba presente. Creo que todas las personas en la Argentina los que la aceptan los que no la aceptan, los que la quieren y los que no, conocen a la doctora Carrió. En una hora de monólogo la verdad que dice un montón de cosas, muchas importantes, y otras que están en la anécdota, incluso de broma".





En el programa Buenos Días América que conduce Antonio Laje por el canal América, Benedetti consideró: "No es nuevo que la doctora Carrió tiene problemas con la Unión Cívica Radical. A mí me parece que responde a algún resentimiento o algún problema que haya tenido en otra época, en su juventud, porque hizo referencia también a cuando ella en la organización partidaria se ocupaba de servir empanadas".

Embed Antes de su intervención en el foro anual del #CEER, nos reunimos con @elisacarrio. Siempre es un gusto recibirla en Entre Ríos. pic.twitter.com/pPhLrfneM2 — Atilio Benedetti (@atiliobenedetti) 5 de julio de 2018

Ricardo Alfonsín fue más duro. Además de retuitear el comunicado dijo a Perfi: "Lo que dijo Carrió habría que preguntárselo a quienes manejan la UCR, yo me he manejado en forma autónoma. De todas maneras creo que nadie tiene tanto poder en la Argentina y Carrió parece no tener confianza en la necesidad de consensos".