Triaca se disculpó por el audio en el que despide e insulta a una empleada pero igual lo destrozaron

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se vio envuelto en una polémica con la difusión de un duro audio en el que insulta a una empleada que trabajaba para él. Al darse a conocer el episodio, pidió "disculpas" por el "exabrupto" y se quejó de que el hecho fue "utilizado para sacar rédito de él".





"¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la conch... de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", le advirtió el funcionario nacional a través de un audio de WhatsApp que trascendió.





El titular de la cartera de Trabajo se dirigía a Sandra Heredia, quien trabajaba desde fines de 2012 en una quinta de su familia ubicada en Panamericana 4079, en el partido bonaerense de San Isidro. "No era habitual el trato, de hecho me sorprendió. Teníamos rebuena relación", contó la mujer, quien tras el incidente fue despedida por su empleador formal y hermano del ministro, Carlos Triaca.





En declaraciones al canal A24, Heredia dio detalles de la situación en la que se produjo el insulto: "Me retrasé y no llegué a atenderlo. Se enojó". "El sábado 6 de enero me citó Sergio Borsalino, su cuñado, y me dijo que estaba despedida. Me dijo que no había un motivo, que todo se termina", indicó la ex empleada de la familia de Triaca, quien contó que desde el 1º de abril de 2017 es delegada interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a donde llegó ubicada por el propio funcionario nacional.





Por otro lado, la mujer denunció que al arrancar a trabajar para la familia Triaca estaba en negro:"Es mentira que estaba en blanco desde el principio", y precisó que la "efectivizaron 20 días antes de que gane la conducción que hoy está en el país". "Quiero que me paguen lo que me corresponde", agregó.





El abogado de Heredia, Walter Lasagna, señaló que Triaca ubicó a la mujer en el SOMU luego de un pedido de aumento de sueldo: "No te puedo aumentar, pero te puedo dar un `trabajito´ en el sindicato". Tras la polémica generada por la viralización del duro insulto, Triaca pidió "disculpas por el exabrupto".





"Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él", manifestó el titular de la cartera laboral a través de su cuenta de Twitter.





Tendencia

Desde que se conoció el audio el ministro es tendencia en redes sociales. En twiiter con #ChauTriaca piden la renuncia del titular de la cartera laboral acusado de tener empleados en negro.