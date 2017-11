Tres rugbiers casi matan a un custodio y lo celebraron por las redes

"Si no te peleaste con los de seguridad de Las Toscas y no terminaste en la comisaría, no tuviste infancia", fue lo que escribió Jorge Luis Avendaño, de 26 años, quien, junto a Tomás Alfonso Oliva, de 18, y otro menor de edad golpearon el sábado último al agente de seguridad del shopping de Canning, Brian Godoy, quien se encuentra luchando por su vida en terapia intensiva.





Los tres jóvenes, dos de los cuales fueron imputados por el delito de "intento de homicidio" -a excepción del menor-, son jugadores del club Monte Grande Rugby, y el pasado sábado se resistieron a un control y golpearon sin parar al custodio.









