Tenso cruce entre Ténembaum y César Pazo, el médico entrerriano que obstaculizó un aborto no punible

A la semana fue trasladada de urgencia al hospital Posadas, en el conurbano bonaerense, donde le hicieron una cesárea, tuvo una niña y a los siete días sufrió un accidente cerebrovascular, cuando todavía estaba internada, que le provocó la parálisis de la parte izquierda del cuerpo.





El ACV le trajo enormes complicaciones, no solo físicas sino también psicológicas, que la llevaron a demandar al Estado provincial, y un tribunal de alzada ratificó el fallo que obliga a otorgarle una reparación económica. "Ellos –la mujer y su pareja– no quieren reavivar nada, porque esto es algo superado", acotó la especialista.Según se informó a UNO el monto inicial de la demanda era de 500.000 pesos, "pero no es algo que le pague a ella lo que padeció por la obstaculización al derecho".





Sobre la posible apelación del Estado ante el Superior Tribunal de Justicia, Comaleras reflexionó: "La verdad que lo desconozco; sería vergonzoso que volviera a apelar de alguna forma, porque fue clarísimo lo que pasó. Incluso con Silvia Primo pedimos una audiencia con el entonces ministro de Salud, Ángel Giano, quien abrió a partir del conocimiento de los hechos una investigación sumaria, que es una previa al sumario. Se citaron a declarar a todos los involucrados en la situación: fue vergonzoso el resultado de la investigación sumaria".