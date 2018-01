Tapó la patente con barro y recibió una multa

¿Estacionó en doble fila? Un clásico en las calles porteñas, sin dudas. No. ¿Giró en "U"? Otro gesto intempestivo que suele tomar fuerza en tiempos de veraneo. No. ¿Pasó un semáforo en rojo? Tampoco.

Hizo una de las que se ven también en nuestras calles. Pero la canchereada le salió mal y fue multado. ¿Qué hizo? Tapó la patente.





Pero no lo hizo con unas cintas para que en el revoleo confundan a las cámaras, tampoco con un pedazo de nailon... Más burdo aún.Sabía que iba a estacionar con pick up Fiat Toro en un lugar restringido y entonces tomó un poco de barro que había en la cuneta y, cual revoque desprolijo, lo pegoteó en la patente para cubrir los tres números, publicó Autoblog.





"Total no pasa nada", habrá pensando, tomando en cuenta que el que se acostumbra a estas avivadas en general "zafa". No tuvo suerte en las playas brasileñas y un agente de la Policía Rodoviaria no dudó en multarlo por "fraude contra las fotomultas".El chiste le salió 300 reales, unos 1.700 pesos, según confirma el sitio Autoblog. Desde la PRF le confirmaron a Clarín que el turista argentino fue sancionado el martes 10 de enero.







Un detalle no menor. Teniendo en cuenta el aluvión de argentinos que cruzan la frontera para pasar las vacaciones en el vecino país, para este año Brasil aplica una nueva reglamentación en sus fronteras y no dejarán salir de su territorio a todo el que tenga deudas por faltas de tránsitos, ya sean de este año y o de temporadas anteriores.



