Susana: "Veo comerciantes que aumentan los precios antes que la inflación"

Susana Giménez sufrió hace diez días un robo en una de sus casas de Uruguay, hecho que trascendió en las últimas horas. En medio de esa situación, la diva habló en una entrevista y aprovechó para hablar de política.

Susana se mostró preocupada por los aumentos de precios, criticó la gestión del Ejecutivo en materia económica pero sostuvo que el presidente Mauricio Macri va a conseguir la reelección.

"Veo al país complicado. La verdad es que no entiendo qué pasa. Hay algunos comerciantes que aprovechan y suben demasiado los precios. Es como que se adelantan a la inflación", comentó Susana con respecto a la realidad económica. Pese a sus críticas, apoyó la gestión de Cambiemos. "Espero que esto se resuelva de otra manera. Si no, nos queda Venezuela. Creo que va a ganar Macri", lanzó.

Susana advirtió que los aumentos de precios "afectan a la sociedad" y que eso "es durísimo". "La gente está muy mal. Entiendo que este Gobierno tiene en contra al Congreso, a un sector de la prensa y que eso va minando la cabeza de muchos. Pero también le creo a muchas personas que dicen que no llegan a fin de mes. Contra eso, no hay nada", remarcó.

"El Gobierno puede dar una orden y que no aumenten más las cosas. La gente no puede mas", comentó. Según Susana, desde sectores vinculados a Cambiemos le comentaron que "a partir de abril no iba a haber ningún incremento más".

Susana recordó además que cuando Cristina Kirchner era presidenta, la AFIP le hizo un juicio que, finalmente, ganó la conductora. "Fue espantoso lo que hicieron. Por supuesto que era ridículo y absurdo. Fue algo personal. Es bravísimo que haya pasado. No creo que haya muchos presidentes que desde el poder hagan vendettas personales", recalcó.

Susana criticó el uso de las cadenas nacionales que hacía la expresidenta: "No comunicaba nada aunque hablaba muy bien". También fue implacable con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. "En el Gobierno de ese país hay narcos. No hay que mentir". Y evaluó que "lo peor que puede pasar en la Argentina es que venga alguien populista y comunista".

Sobre la grieta dijo: "Yo no lo acepto. Tengo gente muy cercana a mí que piensa de otra manera y está todo bien. Mi pensamiento no va a cambiar porque otro me diga lo contrario".