Su padre es un cura abandónico que hoy "defiende las dos vidas"

Les pido que lean esta carta de @AgustinaGamboaa, una piba valiente que muestra la hipocresía de los antiderechos. La historia de Agustina Gamboa Arias, hija del sacerdote y referente de la Iglesia Católica de Salta Carlos Gamboa, un defensor de "las dos vidas". — Ingrid Beck (@soyingridbeck) 30 de julio de 2018





"En los encuentros me repetía el discurso de que me amaba, pero no podía ser mi padre, en ese entonces, para una nena de 6 o 7 años era un relato muy confuso ya que yo no contaba con las herramientas emocionales para entender lo que me decía de manera tan contradictoria. Era una niña que creía que mi padre me amaba, esperaba sus llamados para fechas importantes como cumpleaños o las fiestas o algún gesto de interés que nunca llegó".