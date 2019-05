Sonia Pellizzari fue despedida de la Municipalidad de La Plata por sus videos eróticos

Sonia Pellizzari se convirtió en famosa. Su despido de la Municipalidad de La Plata le dio la popularidad que las webcams porno que la tienen como protagonista no le habían otorgado.

Programas de noticias y también de chimentos hablan de su caso. Y aunque desde el municipio la acusan de tener 19 faltas injustificadas en poco más de un año, ella insiste en que el motivo de su despido se debe a los videos hot que sube a las redes a través de una cámara web.





"Todo empezó cuando uno de los videos le llegó al intendente Julio Garro. Ahí me despidieron", explicó Sonia. Y siguió: "Hace dos años que encontré algo de lo que puedo vivir y sentir que no estoy trabajando. Y nadie me puede quitar el placer de hacer lo que me gusta. Me pagan para que me divierta".