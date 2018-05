Socorrista entrerriana expuso en el Congreso a favor de la despenalización del aborto

Ale comenzó su discurso relatando el aborto de una mujer a la que asistió durante el proceso como socorrista de "Dora te escucha" en Paraná, y en este sentido, aseguró que el acompañamiento y la contención de las mujeres en los procesos de aborto seguro no es mérito del Estado: "Somos nosotras organizadas y juntas quienes nos ocupamos de cuidarnos", dijo.





En otro fragmento de su intervención, la activista feminista recordó que "en pleno siglo 21, y a pesar de todas las presiones de organismos internacionales sanitarios y de derechos humanos , todavía no hay ninguna política pública integral y jurisdiccional de Estado que haya disminuido la mortalidad de persona gestante por causales de aborto".





"Desde que nacemos se nos inculca que nuestro destino es maternar, el aborto es la única posibilidad que tenemos cuando no podemos o no queremos cumplir con esa imposición", sentenció.





Al mismo tiempo, afirmó que el aborto puede ser tan traumático como cualquier embarazo forzado: "Las únicas heridas que pueden aparecer son las provocadas por los dogmas y la obligatoriedad".





Ale cuestionó que el Congreso continúe debatiendo durante tantos años "algo que es cotidiano" como son los abortos clandestinos en nuestro país, lo que implica una condena física y psicológica, y la negación de un derecho fundamental.





Embed



"Ustedes tienen responsabilidades éticas y políticas, no se trata de sus convicciones morales individuales, no estamos conversando en el living de cualquier casa, nos deben este derecho humano que no puede seguir estando en el Código Penal", les exigió a los legisladores allí presentes.





Por último, aseguró que "las leyes solas no alcanzan, pero la despenalización junto al aborto legal , seguro y gratuito nos brindará un piso de posibilidades para liberarnos de la opresión y de los mandatos sociales".





"Por todo esto es que éste debate histórico es otra de nuestras conquistas. El aborto ya no nos da vergüenza. No se avergüencen ustedes de votar a favor de la vida y la libertad de las personas con capacidad de gestar. Nosotras no aceptamos más ser estigmatizadas por gozar, ni ser madres para cumplir con los intereses ajenos a nuestros deseos. Nosotras no nos resignamos a ir presas por abortar y no queremos más muertas por intentarlo".