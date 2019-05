Sin pruebas, homicidio de Rosario sigue en trámite en Victoria

Hace nueve meses, el cuerpo de Osvaldo Catalino Rodríguez apareció atado de pies y manos, amordazado y con un precinto alrededor del cuello en el río Paraná a la altura de Villa Constitución (provincia de Santa Fe), pero en jurisdicción entrerriana. El crimen es investigado por el fiscal de Victoria, Eduardo Guaita.





Los indicios y las diferentes versiones apuntan a que se trató de un asesinato por un conflicto personal de la víctima con otro hombre, y que Rodríguez fue ultimado en la Cuna de la Bandera. Pero el silencio y la falta de pruebas impiden remitir la causa hacia la Fiscalía correspondiente de esta ciudad.





La autopsia, que se realizó en la morgue de Oro Verde, estableció que Rodríguez murió por asfixia, y se constataron diversas lesiones en su cuerpo.





Según se informó a UNO, hay una persona que está en la mira de la investigación que no ha podido ser localizado hasta ahora. El momento y lugar del asesinato están establecidos por averiguaciones realizadas por policías de Rosario, pero al no haber pruebas fehacientes ni testimonios, la Fiscalía de Victoria aún no puede declararse incompetente. La esperanza está puesta en encontrar a ese hombre que podría ser la llave para esclarecer el crimen.





Rodríguez era oriundo de la zona más pobre de Parque Casas, tenía 35 años y tres hijos de entre 7 y 15 años. Sus familiares contaron que se ganaba la vida abriendo puertas de taxis en Sarmiento y La Rioja, frente al edificio de Anses, y además vendía hilos, agujas para coser y biromes.





"Queremos que se investigue qué pasó, por qué lo mataron así. A Osvaldo lo tiraron vivo al agua. Hay que tener mucha maldad para hacer eso. No le dieron chance de que se pudiera salvar", dijo una familiar a La Capital.