Sergio Uñac obtuvo la reelección en San Juan y Oscar Ahuad se impuso en Misiones

Los primeros datos oficiales del resultado de las elecciones de San Juan otorgaban ayer al cierre de esta edición una amplia ventaja al gobernador Sergio Uñac, del Frente Todos, que así obtendría la reelección, superando al candidato del Frente Con Vos, Marcelo Orrego.

Escrutados casi el 45% de los votos, Uñac conseguía el 54,9%, mientras el candidato aliado a Cambiemos alcanzaba el 34,8%, seguido de Martín Turcuman, de San Juan Primero, con el 3,5%. Los datos fueron informados oficialmente por el Correo Argentino. Según fuentes oficiales, votó el 74% del padrón y los boca de urna arrojan que el candidato sacó más votos que en las PASO, hasta el 59% frente al 55,7% de marzo.

Luego del holgado triunfo en las PASO, el actual gobernador de San Juan se mostró confiado en obtener un resultado positivo y le dio una nueva victoria al peronismo unido, el cual no demorará en felicitar al mandatario. El oficialismo local prácticamente no hizo campaña desde aquel 31 de marzo, los afiches de las calles provinciales no se renovaron, no hubo actos multitudinarios ni cierres pomposos, y por eso el clima que se vive en San Juan no es propiamente de clima electoral.

A nivel nacional, Uñac llegó a esta elección luego de alejarse de Roberto Lavagna y apoyar públicamente a la fórmula encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en lo que fue una de las definiciones más esperadas a nivel gobernadores, dado que el sanjuanino no se había manifestado públicamente luego de que se hiciera el anuncio el 25 de mayo. “Habrá foto con Alberto después de este domingo”, prometen desde la provincia.

Otra derrota de Cambiemos

En la provincia de Misiones se impuso el oficialismo representado por Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador de la Concordia Social, al superar el 80% de los votos. Su principal adversario, Humberto Schiavoni, llevó a Cambiemos a una durísima derrota electoral: llegó apenas al 10% de los sufragios.

Desde el oficialismo, una coalición de radicales y peronistas que gobiernan Misiones desde 2003, deslizaron que la diferencia podría llegar a los 50 puntos. Pero al parecer no supieron anticipar el resultado. En tanto, llamativamente, desde Cambiemos sostuvieron que la diferencia es de 45 puntos. El secretario de Gobierno, Marcelo Pérez, informó en conferencia de prensa que votó más del 80% del padrón. “La alta participación superaría la registrada en las elecciones legislativas de 2017 y estaría cerca de alcanzar, o incluso superar, el récord de 2015, cuando votó el 82,42% del padrón de la provincia”.

“En los últimos años ha crecido la participación. Las dificultades a veces han tenido que ver con cuestiones climáticas. Pero esta vez no fue así. Además, la seguridad, tanto adentro como afuera de las escuelas, fue óptima”, dijo.

Según se pudo conocer se produjeron inconvenientes en algunas localidades. En dos localidades la Policía debió intervenir en los comicios por razones diferentes. En Garupá un hombre fue detenido luego de que una joven denunciara que este la manoseó en la fila mientras esperaba su turno para votar. En tanto que en Iguazú detuvieron a un fiscal por golpear a otro en medio de una discusión.

En tanto que en la escuela Nº 521 del barrio Fátima, se reportaron varias irregularidades en una misma mesa electoral. Así lo denunciaron las autoridades de la mesa N° 741.

Consuelo para la Rosada en Corrientes

Las elecciones legislativas en Corrientes terminaron con una asistencia de votantes de entre el 65% y 70% del padrón. “Ganó Eco”, publicó ayer el gobernador, Gustavo Valdés, media hora después del cierre de las mesas. En la provincia seis alianzas y un partido compitieron por las bancas legislativas, en tanto que nueve listas se disputaron nueve escaños del Concejo Deliberante capitalino, con un total de 41 boletas en los cuartos oscuros en el caso de la ciudad de Corrientes. El gobernador Gustavo Valdés celebró a través de una publicación de Twitter la victoria de su alianza, Encuentro por Corrientes, en las elecciones legislativas provinciales.

Según los primeros datos oficiales al cierre de esta edición Encuentro por Corrientes obtenía el 59% de los votos contra el 19% del Frente Para la Victoria.