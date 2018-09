Según José López los bolsos con 9 millones de dólares eran de Cristina

El ex secretario de Obras Públicas José López declaró ante el juez Claudio Bonadio que los dólares que llevó en bolsos a un convento de general Rodríguez pertenecían a la ex presidenta Cristina Fernández, según publicó La Nación.





Según el relato de López el ex secretario privado de Cristina, Fabián Gutiérrez, fue quien le pidió que se hiciera cargo de los nueve millones de dólares y de las joyas que encontraron en los bolsos el 13 de junio de 2016.





Gutierrez acompañó a la ex mandataria hasta el último día de su gestión. Sin embargo, dejó la función pública antes, acusado por enriquecimiento ilícito. Según la Justicia, Gutiérrez aumentó su patrimonio más de 700% durante el kirchnerismo.





El ex funcionario declaró que no sabía dónde esconder el dinero hasta que se acordó del convento al que solía frecuentar tanto él como el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.