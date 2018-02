Se hizo pasar por su hija de 11 años con un acosador, lo citó y lo trompeó

Un hombre que se hizo pasar por su hija de 11 años atacó a golpes a un sujeto que acosaba a la niña enviándole fotos de desnudos y mensajes obscenos, tras citarlo engañado a un encuentro con la pequeña en una esquina del barrio porteño de Villa Crespo.

El incidente se produjo en las últimas horas en la esquina de las avenidas Corrientes y Juan B. Justo, donde el padre de la niña citó al presunto abusador haciéndole creer que era la chica.

Según indicaron fuentes policiales, el padre había encontrado en el teléfono de la niña imágenes del hombre desnudo, además de una serie de mensajes insinuantes.

El sujeto, un joven de 29 años, había citado a la niña a la mencionada esquina y su padre chateó con él haciéndose pasar por la chica y le hizo creer que aceptaba asistir al encuentro.

Cuando el padre reconoció en el lugar acordado para el encuentro callejero al acosador, lo sometió a una dura golpiza y tras dejarlo sangrando llamó a la policía.

Según Walter, el padre de la criatura, la madre, de la cual se encuentra separado, le dijo que "un pibe le está mandando mensajes a la nena" y le pidió que "hiciera algo".

"Le pedí el teléfono. Me cambié la foto de perfil y empecé a seguirle el juego", contó el hombre, quien a nombre de la niña pactó una cita.

El abusador dijo tener 20 años y brindó su foto, mientras admitía que podía verse "algo mayor".

También le preguntó a la niña si era virgen, mientras se ofreció a ser su "maestro" en cuanto al sexo.

Tras enterarse por la madre de su hija que había una persona que le "decía cosas fuera de lugar" por medio de mensajes de texto, Walter decidió hacerse pasar por la niña y concretar una cita con el acosador.

El encuentro finalmente se concretó en la esquina de Corrientes y Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa Crespo, donde Walter esperó "más de 20 minutos" a que Germán Maddoni Acosta, como fue identificado el acosador, llegara al lugar. "Cuando llegó le pregunté si estaba esperando a una nena, me dijo que sí y le pegué", relató el hombre, que ahora deberá enfrentar cargos por lesiones.

Una vez que se encontró en la esquina pactada y después de chequear que se trataba de la misma persona que enviaba mensajes a su hija, Walter lo atacó a trompadas.

"Hice lo que cualquier padre hubiera hecho", se justificó en declaraciones a C5N, mientras aseguró que no pueden entender la causa por la cual el acosador sigue suelto.

"Estoy decepcionado"

El hombre que se hizo pasar por su hija de 11 años para engañar a otro de 29 que la acosaba por Whatsapp dijo sentirse decepcionado "con la Justicia" porque el agresor sigue en libertad, a pesar de que el delito es excarcelable.

"El sabía que mi nena tiene 11 años, a cada rato se lo decía y me contestaba que no importaba, hasta mandaba fotos desnudo", explicó el padre de la niña, identificado como Walter, en declaraciones a C5N.

El hombre lamentó que a pesar de haber presentado ante la Justicia los mensajes de texto que recibía su hija, donde le proponía encuentros y le decía que era "virgen", el agresor continúa en libertad. Según consta en el acta policial "el imputado de grooming fue agredido a golpes de puño por parte del padre de la menor, quien encontró en el teléfono de su hija imágenes del imputado desnudo y mensajes insinuantes hacia ella".

"Primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos veamos en la esquina de la concesionaria de autos", contó el padre de la niña.

De inmediato intervino personal de la Policía de la Ciudad que llevó a los implicados a la Comisaría 27ª, donde se labraron actuaciones por grooming (acoso a través de internet), pero también por las lesiones del padre de la nena a Maddoni Acosta, según informaron fuentes policiales. En la causa por acoso interviene la Fiscalia Penal Contravencional y de Faltas Número 15 de la Ciudad de Buenos Aires que, hasta el momento, no dispuso medida alguna respecto al imputado. Se dispuso que el hombre acusado de grooming no sea detenido, ya que el padre de la niña por el momento no había radicado la denuncia formal.

En tanto, la investigación por lesiones la llevará a cabo el juzgado Nacional Criminal y Correccional 23, Secretaría 158, que dispuso la identificación del padre de la niña y las notificaciones correspondientes.





Fuente La Capital