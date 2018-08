Se filtraron más detalles de las acusaciones de Uberti contra los Kirchner

Tras haber admitido que recolectaba coimas de empresas contratistas del Estado y que el ex presidente Néstor Kirchner y la entonces primera dama Cristina Fernández

"estaban al tanto", ayer se filtraron más pormenores de la declaración del "arrepentido" ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti ante el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa de "los cuadernos de la corrupción " que lleva adelante el juez Claudio Bonadio.

Según el portal Infobae, Uberti (quien recuperó la libertad luego de declarar en Comodoro Py como "arrepentido"), le dijo al fiscal que Kirchner le encargó que acordara con el empresario Juan Carlos Relats (fallecido en 2013) una "solución" para un problema: "la necesidad de plata blanca" para un emprendimiento en El Calafate.

Según la fuente, Uberti contó que Néstor le dijo: "Vos sos amigo del negro Relats y Cristina está haciendo una construcción en Los Sauces y necesita plata blanca. Decile a Relats que vaya a El Calafate". Luego le dijo a Cristina: "El nos va a solucionar el problema del blanco que necesitás".

Siguió Uberti: "Nos reunimos con Néstor y Cristina Kirchner, Relats, su hija y yo. Allí arreglamos el alquiler de 105.000 dólares mensuales por el edificio pelado y ellos se hacían cargo del gerenciamiento. Al día siguiente al acuerdo, Relats me dijo que era mucho dinero 105.000 y que iba a hablar con (el ministro de Planificación, Julio) De Vido para que le descuente 105.000 de lo que mensualmente ponía, supongo que por la obra pública que tenía Relats. Cristina luego me llamó y me dijo que esto que había hecho de poner plata en blanco era muy importante para su familia".

Uberti además dio detalles las veces que llevó dinero al departamento de los Kirchner en el barrio porteño de Recoleta. "En alguna oportunidad fui al departamento de Uruguay y Juncal (para) la entrega en dos o tres ocasiones más, (de) bolsos de más de diez kilos con dinero", contó. "En una ocasión, subí al departamento, allí había otras valijas en el palier y en su dormitorio había muchas otras más. Esas valijas con dinero las iba a llevar a Santa Cruz. Eran tantas, alrededor de 20 valijas de distinto tamaño", agregó Uberti.

El ex funcionario detalló que "las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos, donde se encontraban bóvedas que había comprado el Banco Hipotecario. Las valijas con el dinero las trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01".

Además, Uberti involucró al directivo de Techint Luis Betnaza en las coimas al afirmar que "me entregó 100.000 dólares, y me dijo que era para Kirchner", que habría ocurrido en 2006. Refirió: "Kirchner me encomendó que me comunique con Betnaza y me presente en su oficina en la calle Della Paolera, en esa ocasión me entregó 100.000 dólares, y me dijo que era para Kirchner. Eso se repitió entre cinco y seis veces".