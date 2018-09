Se consiguen pasajes hasta un 50% más baratos hacia distintos destinos

Cristian, que atiende en una de las empresas que ofrece estas opciones, confirmó a UNO que adquiriendo el ticket con 30 días de anticipación, o incluso en algunos casos con 20 días antes, se consiguen los mejores descuentos. No obstante, recordó que también hay rebajas comprando entre los 10 a 15 días que preceden a la fecha en que se quiere viajar: "Se encuentran a un 20% o un 30% menos", explicó, y señaló que en todos los casos se puede abonar con tarjeta, en cuotas sin interés o con el recargo que haga cada banco, dependiendo de la financiación. José María, referente de otra empresa, comentó: "Estamos vendiendo a Córdoba, Tucumán o Bahía y otros servicios que están hasta un 50% menos de la tarifa real". A su vez, aclaró: "Los precios low cost son para los servicios nacionales nomás, en los provinciales no existen y tampoco para viajar al exterior". Sobre este punto, indicó que de todas maneras ya hay promociones hacia Brasil para la temporada de verano 2019: "Ya estamos implementando la venta con promociones a Florianópolis o Camboriú.





La tarifa general ronda los 5.000 pesos ida y vuelta para el verano y trabajamos en tres y seis cuotas, y con Ahora 12. Seguramente va a haber una modificación si se compra más cerca de la temporada y va a estar más caro", refirió. No obstante, manifestó que hasta ahora no hay tantas consultas para viajar al exterior: "El año pasado hubo muchas ventas al Uruguay y ahora es muy raro que alguien pregunte por este destino, porque está más caro para irse afuera. Creo que vamos a tener una buena temporada a nivel nacional, que va a haber buenas promociones". De cara al verano Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia a nivel nacional, comentó que si bien hay cautela en el sector para hacer un balance desde el 1° de septiembre hasta hoy, en un relevamiento hecho a nivel nacional se advierte que "hay descuentos muy atractivos que llegan hasta el 60%", dijo, y confió: "La limitación la pone cada empresa. Cuando la norma fue anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, nos tomó por sorpresa, sobre todo por cómo está la situación del sector, con más egresos que ingresos". "La norma dice 10 días antes y las empresas ofrecen mejores beneficios si se compra con una mayor anticipación para saber con antelación cuántos pasajes pueden llegar a cubrir en una unidad.





numeros.JPG



El bajo costo que se cobra no cubre el costo operativo, pero la idea con esto es mejorar la tasa de ocupación de una unidad, y por eso por lo general las compañías lo implementan de lunes a jueves, o los sábados, que es cuando menos personas viajan; un viernes un micro se llena solo, y lo mismo pasa los fines de semana largos o en vacaciones", refirió. Respecto de si está estipulado sostener las promociones en temporada alta, aclaró: "En este escenario lo cierto es que hasta 10 días antes se puede hacer entre el 15% al 95% de descuento y lo que hicieron las empresas hasta ahora es un ensayo de prueba y error, viendo qué promociones buscan más. Hay un aprendizaje también en el sector, pero esto no significa que se terminan las promociones. Algunas empresas están poniendo precios hasta diciembre, otras ya están promocionando precios hasta marzo, y otras analizan empezar a poner precios hasta 10 u 11 meses antes". "Seguramente en las próximas semanas empiecen a aparecer las tarifas de temporada, porque entendemos que algunas empresas van a incluir promociones en verano, en los días de menor demanda con algunas tarifas de bajo costo", opinó Gaona. A su vez, recordó que se está trabajando para generar un cambio cultural en la venta de pasajes, no solo en cuanto al tiempo precedente que se efectúa la operación, sino respecto de la comercialización por Internet: "Los beneficios más grandes se consiguen a través de la compra on line, porque se está buscando incentivar esta modalidad. Por la página web de cada empresa o las comercializadoras se encuentran mejores precios", sostuvo. Otro punto que destacó es que a diferencia de los valores low cost que ofrecen las aerolíneas, en el caso de transporte terrestre no se restringen los servicios por pagar menos: "Es el mismo servicio, con modalidad semicama o cama y a diferencia de los aviones incluye el equipaje, que es un tema que consultan mucho, porque en aviones el precio low cost no contempla el equipaje y si se lo lleva hay que pagar más".

Quien esté en condiciones de viajar, tiene que tener en cuenta que hay precios que rigen hasta el 7 de diciembre y luego habrá que esperar otras ofertas en base a las decisiones de cada empresa. Por ejemplo, uno de los destinos que se ofrecen en la actualidad a prácticamente a la mitad de su valor normal desde Paraná es Buenos Aires –aunque solo a la Terminal de Retiro, a 444 pesos de ida o de vuelta, cuando habitualmente cuesta entre 950 y 1.090 pesos un servicio estándar en semicama o cama respectivamente. En tanto, para viajar a Mar del Plata hay que abonar 925 pesos, cuando habitualmente cuesta 1.850. Llegar a Córdoba insume 390 pesos accediendo al low cost, cuando sale entre 750 y 855 el boleto sin descuento; y a Carlos Paz se puede ir por 415 pesos, sin tener que gastar 985 pesos, que es lo que cuesta generalmente. También Mendoza es una opción para irse unos días y para eso hay que desembolsar solamente 650 pesos si se accede al low cost, en lugar de pagar 1.700. Y a Bariloche se puede viajar por 1.655 pesos contra los 4.120 que sale el pasaje sin rebaja.