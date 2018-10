Scioli quedó a un paso del juicio oral en una causa por supuesta administración fraudulenta y lavado de activos

En sus fundamentos, el fiscal afirmó: "En base a la relación personal y comercial que el ex gobernador tenía con Miller; el incremento patrimonial que dicho empresario provocaba en la propiedad Caponne SA; en conjunto con el confeso manejo que el primer mandatario tenía sobre las políticas públicas; y el especial interés que tenía respecto a la realización de los UPAs (y su tipo de construcción no convencional), a lo que se suma el dictado de diversos decretos que permitieron que las obras sean realizadas por el ministro de Salud bonaerense, me permiten afirmar que existido una clara influencia y determinación por parte de Daniel Osvaldo Scioli sobre su ministro de Salud para que Ricardo Miller, a través de su empresa de Miller, sea beneficiado de manera irregular con las mencionadas obras públicas".