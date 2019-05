Scioli confirmó que acudirá a la convocatoria de Macri

"El Presidente sabe que cuenta conmigo desde un opositor serio y responsable", aseguró Scioli en declaraciones a la señal de cable TN, al confirmar que el Presidente lo llamó para convocarlo a sumarse a la propuesta de gobierno nacional para establecer un acuerdo de políticas públicas básicas para después del 10 de diciembre.





En ese sentido, el precandidato presidencial del FPV-PJ aseguró: "Sí, anoche me llamó el presidente Macri. Siento que ante esta delicada situación tiene que prevalecer la responsabilidad, sin mezquindades, sin especulaciones electorales, y en especial en el día de hoy la situación entre EEUU y China, que genera más incertidumbre sobre los mercados emergentes".





Consideró que ante esa situación "hay que hacer todos los esfuerzos posibles para llevar tranquilidad, previsibilidad desde mi lugar", y dijo: "Espero que se tomen en cuenta mis ideas, hay otro camino posible. Así me lo ha expresado el Presidente, que dijo que estaba abierto a incorporar otras iniciativas".





"Me dijo que estaba convocado a esta búsqueda de un acuerdo. Que no era un acuerdo cerrado sino que estaba abierto a otras iniciativas, en especial teniendo en cuenta mi rol cuando fui el último candidato presidencial que saqué el 49 por ciento de los votos y también haber anunciado mi candidatura a Presidente", aseveró el precandidato presidencial del FPV-PJ.

Tras sostener que "desde ese lugar se me hace esta convocatoria", Scioli dijo que sentía que "esa es la responsabilidad que tiene que prevalecer de mi parte, una coherencia que vengo demostrando no sólo desde aquel debate histórico sino a lo largo de estos tiempos; pero ahora hay una crisis que se ve reflejada en la vida cotidiana, en el empleo, que exige que tengamos una gran madurez para generar amplios consensos que permitan revertir esta situación".

Destacó la importancia de acordar políticas para resolver los problemas más urgentes pero, también, "políticas a mediano y largo plazo, políticas de Estado que no sean siempre volver a empezar, sino sostener políticas en el tiempo; y nosotros tenemos que promover las importaciones y generar inversiones productivas y no esta dinámica de especulación financiera, cosas que llevaré a esta mesa de diálogo".

Finalmente, Scioli dijo no haber hablado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que reiteró su "vocación" y su "decisión de ser precandidato" y aseguró que el diálogo "hace a la responsabilidad de todos. Tenemos que hacer acuerdos por Argentina y defender al país: tenemos que poner todo el esfuerzo ahí como lo he hecho siempre, con respeto y responsabilidad". (Fuente: Perfil).

