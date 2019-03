Sarlo dijo que el macrismo es un avatar del liberalismo conservador

La ensayista Beatriz Sarlo analizó el panorama político y social y dejó varias definiciones respecto de sus principales protagonistas.





La gestión de Cambiemos y la posibilidad de que distintos referentes de la oposición no kirchnerista, tales como el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, Sergio Massa o el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, entre otros, disputen las elecciones presidenciales, fueron algunos de los temas que abordó en diálogo con Luis Novaresio en A24.





En el primer caso, Sarlo definió al presidente Mauricio Macri como un "político sin trascendencia" y para fundamentar su postura, lo comparó con el ex presidente Miguel Juárez Celman, presidente entre 1886 y 1890:





"Uno podría decir que hay una serie de elementos en otros políticos, como algunos que estuvieron en el kirchnerismo. Por ejemplo, Néstor hizo un muy buen primer período, por lo que no podría caracterizarse así. ¿Te acordás de Juárez Celman? No, ¿no? Hay Presidentes que pasan sin mayor trascendencia", dijo Sarlo.





Consultada acerca de la posibilidad de que una tercera opción electoral rompa con la polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo, la ensayista se refirió a la posibilidad de que sea el ex ministro de Economía Roberto Lavagna quien se erija como alternativa, e indicó que es "el único político que tiene un currículum extremadamente exitoso".





"Todo depende de su decisión. A medida que pasan los días, esto es más urgente porque hay que empezar una campaña. Tiene una ventaja formidable ante el kirchnerismo y Cambiemos, porque su última gestión fue extremadamente exitosa. Creo que su edad es una ventaja porque garantiza que no va a reelegir", definió.





Embed





Otras frases destacadas





"Cambiemos está en un proceso difícil. Cuando el sistema federal empieza a ablandar sus ligaduras, la cuestión se complica. Lo que está pasando en Córdoba es un indicador. No pueden lograr que (Ramón) Mestre se baje".





"Carrió es lo que en los barrios se llama una deslenguada. En mi familia eso está completamente prohibido. Deslenguada implica decir lo impropio. No lo que es verdadero o falso, sino lo impropio".





"Schiaretti gobernó exitosamente su provincia. La concepción sobre él es globalmente positiva, puede tener todos los derechos a una pretensión presidencial. Preferiría que los candidatos tuvieran algún antecedente de gestión ejecutiva".









"No es el caso de (Juan Manuel) Urtubey, que no es exitoso. ¿Invirtió en escuelas? No se nota en los índices de su provincia".





"(Sergio) Massa es un hombre muy joven. El apuro en él casi que no se justifica. Puede esperar uno, dos o tres períodos más. Creo que sería un gobernador interesante en la provincia, y tendría grandes posibilidades de pelearle la elección a (María Eugenia) Vidal".





"(Miguel Ángel) Pichetto fue la espada más leal de Menem, de Néstor Kirchner y después de Cristina. Puede ser una espada leal para todos los reyes. Como los tres mosqueteros, pero cambiando de rey".





"Me da la impresión de que Macri es muy verticalista y muy personalista y no lo permitiría (que Vidal lo reemplace como candidato presidencial). Podría ser exitoso o no. Ya se discutió varias veces y ella siempre se retiró. La herencia de Franco (Macri) está ahí, en el verticalismo y el personalismo, aunque Macri lo haya disimulado con ese estilo light".





"Vidal tiene un discurso político extremadamente sencillo, lo que les puede garantizar una llegada muy amplia. Así como hay algunos que tienen una imagen más tenebrosa, ella tiene una imagen luminosa. Es un rasgo que puede jugar en la política contemporánea".





"El timbreo, tal como lo presentan en los videos, es una verdadera idiotez. Es una puesta en escena. No sé si es así siempre. Cuando vivía en Cambridge, tuve la posibilidad de ver un timbreo. Allí, el candidato no decía 'tomemos una taza de té', sino que tenía contenido político".





"Hay que separar al Papa que hace política para la Argentina de sus acciones y discursos respecto del mundo. No en vano es altamente respetado en casi todas partes. Del primero, que se dedica una mañana a recibir a (Juan) Grabois o (Gustavo) Vera, mejor no opinar. Eso no quita que tenga que reconocerlo como un líder espiritual mundial que es respetado".





"El macrismo es un avatar del pensamiento liberal conservador. Generalmente, estuvo representado en las dictaduras militares y en una etapa muy larga del gobierno de Menem. Macri es otro de esos avatares y por eso nos va a dejar el país transformado, con 30% de pobreza, desprotección de las pymes e intocabilidad de la banca".