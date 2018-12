Romina Manguel reveló que fue acosada por un invitado de "Animales Sueltos"

Al debatir sobre la denuncia del colectivo Actrices Argentinas a Juan Darthes por haber violado a Thelma Fardin cuando tenía 16 años, la periodista Romina Manguel contó que fue acosada hace tres meses por un invitado de "Animales Sueltos" al que no quiso identificar.





Dijo que como el agresor la hostigaba "sistemáticamente", esa noche un colega tuvo que acompañarla hasta que tomó un taxi.





El relato es contundente sobre lo que sufre una mujer acosada









Manguel al presentar la nota de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado cuando ella tenía 16 años durante una gira de "Patito Feo" por Nicaragua, destacó la valentía de la actriz y advirtió sobre las dificultades para realizar este tipo de denuncias.





En este marco, contó que fue víctima de un acoso sistemática por parte de una persona muy conocida que fue varias veces invitada a Animales Sueltos, pero hasta ahora ella no pudo denunciar.





"Yo soy una mujer grande, tengo 45 años y dos hijas. Y hay hechos que no me animo a contar al día de hoy. Hechos que me pasaron en esta mesa. Acá ha venido un invitado que me acosó sistemáticamente", expresó en el estudio de Animales Sueltos, ciclo del que es panelista.





"Yo nunca lo había comentado y cuando lo vi le conté a Tato Young (excompañero de ciclo) lo que pasó, le mostré los mensajes que tenía de esta persona y no me dejó un segundo sola. Nos fuimos, esta persona me siguió y me ofreció a llevarme. Tato dijo que ya tenía el taxi pedido, me subí y me fui a mi casa. Esto fue hace tres meses", agregó, ante Alejandro Fantino.





Embed Se rompen las cadenas, se rompe el silencio. Ya no nos callamos más #AhoraQueEstamosJuntas las @actrices_arg lo vamos a comunicar #19 Hs pic.twitter.com/kHvCJTIhix — Laura Azcurra (@LauraAzcurra) 11 de diciembre de 2018