Roberto Lavagna le respondió a Elisa Carrió, quien durante una entrevista televisiva lo calificó de "aburrido, soberbio e insoportable". "Uno sabe que la política sucia existe, lamentablemente. Hay que ponerse por encima de eso con sentido, discutir ideas, no simplemente con estas cosas", afirmó en diálogo Radio 2 de Santa Fe.





El ex ministro cuestionó que en plena campaña para las elecciones presidenciales de 2019 no se discuta la problemática de la educación y que "todos los comentarios sean en torno a cosas menores, o frases un poco cómicas", en referencia a los dichos de la diputada de la Coalición Cívica-ARI.





Lavagna también apuntó a la crítica por su edad, que manifestó Carrió en el programa de Luis Majul. "Ojalá hubiera alguien que pudiera representar este movimiento y que fuera más joven, estaría encantado. Algunos críticos llegan muy tarde, estaban dormidos", respondió. Y recordó que fue él quien dijo que la responsabilidad estaba puesta en "la generación que le sigue a la mía".





"Siento que de ambos lados hay algunas actitudes negativas, más que de discutir ideas. Descalificar. Lo estoy sintiendo porque hasta ahora no percibían la posibilidad de una tercera alternativa. Ahora que la perciben veo que llegan algunos dardos", señaló sobre las críticas desde el macrismo y los K.





Al ser consultado por los sondeos que lo posicionan como un posible candidato para pelear los comicios, el ex funcionario destacó las "opiniones favorables" y cuestionó las críticas a través de "la cadena nacional de opinadores, entrevistadores y demás que repetían a coro los mensajes del Gobierno".





La aliada de Cambiemos no fue la única que salió a criticar a Lavagna. El diputado Fernando Iglesias cuestionó duramente que el ex funcionario adelantara durante una entrevista que no iba a hacer campaña con la corrupción.





"La gran dificultad es precisamente posicionarse, porque se compite con dos grandes poderes en términos del manejo de recursos del Estado: el oficialismo con sus trolls y el gobierno anterior que tiene dominio en algunas partes del Gran Buenos Aires donde tiene una implantación muy fuerte", agregó.





Y volvió a referirse a su eventual candidatura y las dificultades de construir un frente opositor para disputar las elecciones presidenciales de 2019.





"La demanda está. El tema es si uno desde lo político es capaz de construir una oferta acorde. Más que hablar de candidaturas, estamos discutiendo ideas. Queremos construir consensos básicos sobre lo que vamos a hacer si la ciudadanía nos elige para gobernar", sentenció.