Roberto Lavagna le bajó el pulgar a las medidas del acuerdo para "tranquilizar a los mercados"

El aspirante presidencial Roberto Lavagna tomó distancia del decálogo de propuestas para un entendimiento entre el gobierno nacional y la oposición, tendiente a tranquilizar los mercados. Sobre el primer punto, que habla de "lograr y mantener el equilibrio fiscal", el exministro de Economía indicó: " El equilibrio fiscal logrado por medio de una recesión económica no es ni viable ni sostenible. Solo una economía en marcha puede alcanzar un equilibrio que sea además socialmente aceptable".

Acerca de la propuesta "Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos", Lavagna apuntó que el Central "no debe ser quien fije la política económica, sino el que –con autonomía– opere el costado monetario del programa de gobierno".

Acerca de la propuesta de lograr "mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones", indicó: "No hay crecimiento de exportaciones cuando hay combinación de recesión y manipulación del tipo de cambio. Ambas cosas destruyen la capacidad de exportar".

La propuesta

El gobierno nacional difundió anteayer una propuesta de 10 puntos destinados a llevar tranquilidad en el año electoral que viene negociando desde hace un mes, según comunicaron en el Ministerio del Interior, con tres precandidatos presidenciales de Alternativa Federal: Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

El único que lo confirmó ayer públicamente fue Pichetto, quien consideró que los puntos propuestos por el Gobierno son "atendibles" y que es necesario dar garantías que apunten a la estabilidad.

Sobre la cláusula de "respeto a la ley, contratos y derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión", Lavagna puntualizó que para que existan inversiones, además de seguridad jurídica, deben existir condiciones de demanda que las justifiquen. Igualmente Lavagna se distanció de la propuesta de "creación de empleo a través de una legislación laboral moderna", apuntando que la legislación laboral no crea empleo por sí sola. "Se crea empleo cuando la economía crece de manera estable y solo en ese contexto se ayuda con legislación que mejora la productividad".

Respecto de la reducción de la carga impositiva nacional, provincial y municipal, el exministro de Economía consideró que se trata de "una frase vacía de contenido concreto. Rebaja de impuestos indirectos que son regresivos y estímulo a la inversión más empleo, es lo urgente" señaló.

Sobre los puntos 7, 8 y 9 que se refieren a la consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo; de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impida que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político.(Y) Asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente", Lavagna sostuvo que se trata de puntos que "no se pueden desarrollar, los encuentro vacíos de contenido y argumentos".

Acerca del punto 10, que alude al cumplimiento "de las obligaciones con nuestros acreedores", sostuvo que la enorme deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri impone un "reordenamiento serio de las fechas de vencimiento de lo adeudado con el FMI".

Cornejo quiere que el acuerdo sea electoral

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió que Cambiemos llegue a un acuerdo con los potenciales candidatos presidenciales Roberto Lavagna y Sergio Massa para derrotar a Cristina Kirchner, porque Mauricio Macri no lo puede hacer solo. "Nos parece una buena iniciativa convocar a la oposición a un acuerdo nacional", dijo el gobernador de Mendoza en referencia al acuerdo de 10 puntos que busca el Gobierno con el peronismo federal.

"En mi caso me encantaría que tuviese un correlato electoral. Es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas y a otros dirigentes como Lavagna, Pichetto, Urtubey o Massa", aseguró.

"Hay que dar confiabilidad de que la Argentina no va a volver atrás, que no va a caer nuevamente en el populismo y esas garantías el Gobierno solo no las puede dar", disparó Cornejo.

"Así que me parece bien esta convocatoria a un acuerdo y por qué no que tenga un correlato electoral también. Es evidente que el Gobierno solo, con el presidente Macri a la cabeza, no lo puede hacer", enfatizó.

El jefe de bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, reprodujo las declaraciones de Cornejo en Twitter. "Es por acá", agregó. Massot responde a Emilio Monzó, un viejo impulsor de una alianza con el peronismo no kirchnerista.