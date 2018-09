Recibió un currículum escrito a mano y su historia conmovió a todos

Y contó que el joven le dijo: "Te digo la verdad, no tengo dinero ni siquiera para imprimir un currículum".





Una cordobesa recibió un currículum escrito a mano de un chico de 21 años que buscaba trabajo en el comercio que trabaja. El desenlace de la historia conmovió a todos en las redes sociales Eugenia, la encargada del mostrador, atendió al joven, llamado Carlos. "Me preguntó si estábamos tomando personal y le respondí que por el momento no, pero le pedí que me dejara su CV de todas formas", relató la mujer a ElDoce.tv.La empleada le pidió a Carlos que dejara sus datos. "Qué importa que no tenía para imprimir, si lo que quiere y necesita es trabajar", escribió en las redes sociales donde compartió el CV y el contacto del chico con la esperanza de que su búsqueda laboral llegue a más personas.