Quién es el granadero que lloró al ver un cuadro del General San Martín

El 3 de febrero se conmemoró un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. En pleno acto para recordar la gesta se dio una situación que conmovió a todos: un granadero que estaba prestando servicio en el lugar lloró ante el cuadro "Padre de la Patria", del General José de San Martín.

Quién es el granadero

Embed Durante la jornada de hoy se hizo viral la foto de uno de nuestros Granaderos emocionado junto al cuadro del Libertador.

Queremos presentarles al Granadero y contarle un poco de su historia con este video... ¡Muchas gracias a todos por sus comentarios! pic.twitter.com/8PgSDDzyZS — Granaderos a Caballo (@Granaderosarg) 8 de febrero de 2019

Allí cuenta que nació y creció en la ciudad misionera de Montecarlo, un pueblo de 18 mil habitantes, donde es el único grandero. Y señaló que hoy forma parte del escuadrón Ayacucho y que presta servicio actualmente a la Casa Rosada.





"Es cierto que dicen que los granaderos no se mueven y cumplí con el rol de no moverme, pero las lágrimas no las pude contener. Les agradezco muchísimo los comentarios que me dejaron en las redes sociales, los me gusta, el regimiento les agradece. la verdad es que estoy muy contento con todos ustedes. Muchísimas gracias", expresó.