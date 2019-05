Qué dijeron referentes peronistas sobre los 10 puntos propuestos por Macri

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en representación del Gobierno está negociando con el peronismo más dialoguista sobre 10 puntos para mantener cierto orden institucional.









1- Lograr y mantener el equilibrio fiscal





2- Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos





3- Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones





4- Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión.





5- Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna.





6- Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos.





7- Consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo.





8- Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político.





9- Asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente.





10- Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.









Las respuestas

José Luis Gioja, como presidente del PJ nacional, se quejó de que no lo hayan hecho participe de este consenso. "El gobierno no nos ha convocado; aparentemente nosotros no somos parte de esa cofradía que ellos arman cuando necesitan una ley para hacer las cosas que hicieron..."





Sergio Massa a través de un tweet dio a entender que quizás el Gobierno "no entendió" el pedido que él había hecho a principios de la semana. Además convocó a una conferencia de prensa para las 18.30 del viernes.





Por si el Gobierno no la vio o no la entendió, les comparto de nuevo mi conferencia de prensa del pasado lunes.



https://t.co/92oFV7VTsE#HayAlternativa — Sergio Massa (@SergioMassa) 3 de mayo de 2019



Miguel Pichetto, uno de los representantes del peronismo que participó del encuentro dijo: "Son puntos que uno puede compartir: que hay que evitar el default, la corrupción. Son puntos que se pueden hablar y compartir. Hasta ahora fue una charla y la remisión de los puntos que al Gobierno le gustaría tener como políticas de Estado. Hay que ver cómo sigue este tema. Me parece importante la participación de todos los sectores democráticos".





El exministro Roberto Lavagna contestó también a través de Twitter. "Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto no marketing".

Está claro que el Gobierno atraviesa una seria crisis de confianza. No hay que jugar con las expectativas de la gente a partir de la especulación política y los titulares de los diarios. Consenso es escucha sincera de los que piensan distinto no marketing.





En los 10 puntos que se publicaron ni se menciona el crecimiento de la economía. Podemos saber entonces que no funcionarán. Cómo venimos advirtiendo desde 2016. — Roberto Lavagna (@RLavagna) 3 de mayo de 2019





