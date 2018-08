Qué dice la carta que un joven argentino entregó al Papa junto con un pañuelo verde

El texto

"Como sabe, la semana que viene el Senado votará el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Usted representa a la Iglesia, y yo no voy a pretender que haga campaña con nosotros: la Iglesia no tiene una tradición de apoyo a los derechos civiles, pero es que aquí el problema es otro. Estamos de acuerdo usted, representante de Dios en la Tierra, y yo, joven estudiante laico, en que el aborto es una tragedia", dice un fragmento del texto.

"Jorge, el aborto sucede. No es esa la discusión, sino si queremos un aborto legal y seguro, o si queremos un aborto ilegal, practicado de manera clandestina, muchas veces comprometiendo seriamente la salud o directamente la vida de las mujeres. ¿Podremos coincidir en que los derechos civiles no están tan mal? En la Unión Europea y en Argentina, los homosexuales se pueden casar. Hace no tantos años, ante la votación del proyecto de ley en nuestro Congreso, usted decía que el proyecto era la envidia del Demonio que pretende destruir la imagen de Dios. Pero hace solo dos meses, usted afirmó que a los homosexuales Dios los hizo así y que Jesús los aceptaría", continúa la carta que recibió el Sumo Pontífice.

Para cerrar, el joven le pide al Papa que revise "algunas posiciones, como hiciera con los homosexuales"