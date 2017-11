Propusieron instalar frigoríficos para vender carne de perro

Los Integrantes de la comunidad de Río Gallegos que participaron el jueves de una audiencia pública para debatir la problemática de los perros callejeros quedaron atónitos ante la propuesta de uno de ellos, quien expresó que le parecería rentable que los canes sean utilizados como carne de exportación para países de Asia y África. Vos, ¿estarías dispuesto a comer alimentos hechos a partir de este simpático y entrañable animal?

El vecino en cuestión se llama Horacio Barrera y asegura que por cada kilo producido, sus compradores podrían pagar hasta cinco dólares, por lo que cree que esta innovación le otorgaría un doble beneficio al pueblo santacruceño: la eliminación de los animales en las calles y la reducción del déficit fiscal, que abunda en la provincia.





Sucede que Barrera es martillero público y trabaja como empleado municipal. Desde hace tiempo impulsaba la campaña en su perfil de Facebook. Por eso es que por más antipática que resultara la iniciativa, algunos vecinos de Río Gallegos ya la conocían.





Incluso, la propuesta es más compleja de lo que parece. Barrera quiere que los perros sean tratados en los frigoríficos que hasta ahora son utilizados para la carne de cordero. La exportación se debería concretar a países de Asia y África, donde el consumo de carne de perro es habitual. Para eso, pretende elevar su iniciativa al canciller, Jorge Faurie.





Así como suena: el vecino buscará que el Ministerio de Relaciones Exteriores facilite el diálogo con países donde existe un mercado importante. Según Barrera, la negociación sería similar a lo que se hizo con las carnes de guanaco, caballo o avestruz.





Es que para él, en Río Gallegos hay 70 mil perros callejeros, una cifra que parece altísima, si se tiene en cuenta que de acuerdo al último censo de 2010 viven poco más de 91 mil habitantes. "Mucha gente abandona a sus perros cuando crecen, hay gente a la que le consiguen un cachorrito para los chicos y cuando son más grandes los dejan en la calle", remarcó Barrera en diálogo con el portal BigBang.





La explicación de su proyecto también resulta llamativa. El martillero aseguró: "Vemos un montón de dólares caminando por la calle, mordiendo gente". Para Barrera, un productor agropecuario argentino que visite la India, donde la vaca es considerada un animal sagrado, diría lo mismo si observa a los animales pastando en plena calle. "Ante grandes males, grandes soluciones: necesitamos agudizar la imaginación para mejorar las finanzas", consideró.





Las caras de desaprobación en la reunión donde Barrera planteó esta iniciativa no escasearon. Se sabe: en occidente, el perro, así como el gato, es considerado un integrante más de la familia. Sin embargo, el hombre no coincide con esta idea: "Si fuera así, no estaría la problemática que tenemos. A una nena un perro le mordió la cabeza y estuvo a milímetros de una vena del cerebro; en Caleta Olivia atacaron a una gente y hasta murió un anciano".





¿Estarías dispuesto a alimentarte con carne canina?