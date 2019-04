Preocupación por Sergio Denis: fue operado dos veces y su estado es crítico

Sergio Denis fue intervenido quirúrgicamente dos veces el último fin de semana en el Sanatorio Los Arcos de Palermo, en donde está internado desde el sábado al mediodía después de haber sido trasladado desde Tucumán.





Según indica el parte médico que difundo la institución este lunes, el músico se encuentra en Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica y fármacos para mantener el funcionamiento cardiovascular: "Por un cuadro séptico, recibe también varios antibióticos de amplio espectro".





La dirección médica también comunicó que en las últimas 48 horas fue sometido a una cirugía de tórax "para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho". Además, le realizaron una operación de abdomen "por un proceso infeccioso intestinal grave".





"Su compromiso neurológico es de considerable magnitud y su estado general es crítico", finaliza el parte médico que Federico Hoffmann -hijo del cantante- compartió a través de su cuenta de Twitter, red social en la cual pidió ayuda a sus seguidores. "Sigamos haciendo fuerza. Juntos", escribió quien también es músico.





El 11 de marzo Sergio Denis tuvo un accidente durante un show que brindaba en el Teatro Mercedes Sosa al caer desde el escenario al foso de orquesta de casi tres metros de profundidad. Esa noche, ingresó al Hospital Ángel C.





Padilla con hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato. Y quedó internado en grave estado, en coma inducido.





Semanas más tarde, el cantante de 70 años fue evolucionando y comenzó a responder a estímulos. "A los médicos les responde muy bien cuando hacen el ejercicio de que los siga con la vista. Es decir, entiende lo que le dicen", dijo su hermano Carlos Hoffmann cuando el músico todavía estaba internado en Tucumán.





El sábado pasado, Sergio fue trasladado al Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires "con parámetros estables, totalmente controlados y en condiciones óptimas para su traslado", según indicó Olga Fernández, directora del Hospital Ángel C. Padilla.





Desde que ocurrió el accidente, Verónica Monti, pareja del músico, aseguró que no tiene relación con la familia de él y que solo se entera de las novedades a través de los partes médicos que difunden a los medios.





"Me comuniqué muchísimo con su hermano, me lee, me escucha, pero no me responde. Tengo confianza en que va a salir adelante. Es un hombre muy fuerte, y acá la medicina nuestra es excelente, con lo cual los médicos van a hacer todo para que él esté bien, de la cabeza y del cuerpo, por todo lo que le pasó, que ya es de público conocimiento. Creo que él va a estar bien, pero va a ser una recuperación larga, en la cual va a necesitar que la familia esté omnipresente", aseguró Monti el fin de semana.