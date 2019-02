Practicaron una cesárea a la nena de 11 años violada en Tucumán

Otro caso en el que no se respetó el protocolo y se demoró la interrupción del embarazo a pesar del pedido expreso de la niña quien tuvo dos intentos de suicidio y ataques de angustia. "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", había expresado la niña.