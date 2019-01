Por la muerte del caballo se viralizó la carta de una defensora de la jineteada

Luego que se conoció la muerte del caballo en la jineteada de Jesús María aparecieron opiniones, sobre todo de los proteccionistas de animales que piden la abolición de la práctica campestre.













En las redes sociales apareció un texto que, en menos de 24 horas, se volvió viral y trazó la grieta entre los defensores de las tradiciones y los proteccionistas:





El texto





Muchachito de la Ciudad, si vos el proteccionista el que cree que sabe de animales porque rescata un perro, si vos el que anda publicando o compartiendo todos los supuestos maltratos de animales si si a vos te hablo, el que insulta a la jineteadas y a todo lo que ello refiere, a vos te hablo porque no te bajas de tu Apple zone y caminas un poquito deja de veranear en Miramar, Punta o demás Y llegate a una jineteada, conversa con los paisanos, que te cuenten de sus caballos, de sus reservados y vas a ver cómo hablan de ellos como si fueran sus hijos, como los cuidan para que lleguen en forma y puedan bajar, como lo varean y entrenan, o vos pensás que esos caballos son caballos salvajes??? No seas ignorante vos qué tan capo te crees y estás autorizado a hablar de todo, y te horrorizás de que le peguen, alguna vez te pusiste a pensar cuánto duele un rebencaso ???? Nunca porque no sabes ni cómo es , entonces no te metas a opinar de algo que tocas de oído y no tenes la menor idea de esto, o vos pensás que en salto, polo, carreras los caballos no mueren !!! No seas tan incrédulo , mueren más caballos en esas actividades que en la jineteadas, y te voy a explicar algo la jineteada mantiene viva una antigua tradición de antaño, cuando campo afuera se boleaba caballos cimarrones y había que domarlos rápido para defender la patria , si esta misma Patria que vos pisas y pensás que se hizo en taxi o con la tarjeta sube !!!! Entonces deja que siga esto que es tradición, Patria , es mantener viva la llama de la memoria de aquellos tiempos!





Muchachito vos no vas a entender esto porque vivis acá soñando con el extranjero, no entendés que es amar este suelo y recordar lo que hicieron nuestros abuelos !!!!





Muchachito no hables de algo que ni siquiera te corresponde por ser en tu patria un simple forastero!!!





VIVA LA PATRIA Y TAMBIÉN LOS QUE LA HICIERON!!!!