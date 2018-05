Por el fin de semana largo viajó un millón de turistas y crecieron las ventas

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en 40 ciudades, sobre el tercer fin de semana extra largo del 2018 detalló que se gastaron 2.595 millones pesos. Incidió que este año el feriado tuvo un día más, aunque el mal tiempo que prevaleció hizo que las estadísticas fueran más cortas y muchos viajes se cancelaran. Sin embargo, las ventas minoristas subieron y le dieron algo de respiro a muchos comercios de las ciudades receptivas.

En el feriado de 4 días por el 1 de mayo, 1.000.000 de personas viajaron por Argentina y realizaron un gasto directo de 2.595 millones de pesos en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.





La cantidad de gente que viajó creció 25% frente al mismo fin de semana del año pasado, pero principalmente impulsado porque este año el feriado tuvo un día más.





Igualmente, la estadía promedio fue más corta que lo habitual para fin de semana extra largos, de apenas 3 días. Hubo muchas familias que viajaron de sábado a lunes, o de domingo a martes. No ayudó el tiempo que prevaleció en buena parte del país, con lluvias sostenidas, granizo en algunas localidades y amenazas de tormentas eléctricas, que hizo que sobre el sábado y domingo se cancelaran numerosas decisiones de viaje. Se estima que sin el temporal se hubieran trasladado, al menos, 60 mil personas más.





El gasto promedio diario fue de 865 pesos por turista, cuando el año pasado para ese mismo fin de semana fue de 720 pesos (20,1% más este año).





El desembolso total durante todo el feriado aumentó 80%, de 1.440 millones de pesos en 2017 a 2.595 millones de pesos este año. El fuerte aumento se explica porque viajó más gente (200 mil más), que permaneció más tiempo, además que por la inflación desembolsó más dinero por su consumo. Buena parte de ese mayor gasto se destinó, sin embargo, a hotelería y transporte.





Las ventas





Según el relevamiento realizado por CAME en 40 ciudades del país, las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) subieron en promedio 3,5% frente al mismo fin de semana del año pasado. Incidió que se está comparando un feriado con un día más de duración, y que ayer lunes muchos comercios abrieron sus puertas, atrayendo ventas. Afectó negativamente la lluvia que hizo que menos gente saliera de compras.





Los más visitados





Los destinos más elegidos fueron las ciudades localizadas en el Litoral, Córdoba, Iguazú, Salta, Mendoza y también la Costa Atlántica.





En lo que va del año ya hubo tres fines de semana largos, los tres "extra-large", donde viajaron un total de 5.630.000 turistas que gastaron $17.284,5 millones.





Cabe destacar que CAME fue la primera entidad en poner en valor el impacto de los feriados largos sobre las economías regionales. En los relevamientos, se contabiliza y difunde el gasto promedio de los turistas cada fin de semana largo. Desde 2012, la CAME propuso la idea de "día no laborable" para no afectar al sector industrial, en referencia a la jornada "puente" que se abona como normal por la patronal y no como feriado, para no perjudicar a las empresas que necesitan producir.

En el tercer feriado extra largo del año, un millón de personas viajaron por todo el país. Fueron 200 mil turistas más que el 2017 que recorrieron la Argentina, aprovechando que el fin de semana tenía dos feriados consecutivos.





No ayudó el tiempo. Incluso las ciudades que recibieron gente se vieron por momentos muy vacías. Lluvia, humedad, tormentas, rayos, caída de granizo, y también sol, se combinaron en un fin de semana que prometía más.





Hubo muchas cancelaciones de vuelos desde Ezeiza, El Palomar y Aeroparque por la intensa actividad eléctrica, lo mismo en diversos aeropuertos del interior del país y eso complicó el fin de semana.





Otro factor que desestimó a viajar, fue que muchos eventos previstos se cancelaron ya anticipadamente, previendo que el tiempo sería adverso. Así, las familias que planeaban trasladarse por ese motivo, especialmente deportivos y musicales, desistieron.





Cada provincia





Provincia de Buenos Aires: con niveles de ocupación que se movieron entre 40% y 60% dependiendo la localidad, se estima que más de 300 mil turistas eligieron el territorio, ya sea la Costa Argentina o el interior bonaerense. La concurrencia fue superior al año pasado porque el fin de semana fueron 4 días. Pero como la gente se trasladó mucho con viajes cortos, la tormenta generó vueltas anticipadas o que algunas familias desistieran sobre la hora desplazarse, quedando muchas reservas canceladas. Sobresalieron las ferias gastronómicas y los eventos culturales, especialmente muestras de arte, teatro, y conciertos. Algunas ciudades elegidas para pasear fueron Mar del Plata, que a pesar del tiempo recibió a centenares de familias. En la Costa, otros puntos con concurrencia fueron: Vila Gesell, Cariló, Mar de las Pampas, Mar del Tuyú, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Costa del Este, La Lucila, San Bernardo y Mar de Ajó. En el interior de la provincia sobresalieron Chascomús, Sierra de la Ventana, Villa Ventana (Tornquist), San Pedro, Tandil, San Antonio de Areco, Lobos, Tigre y Junín, entre otras.





Misiones: con la excepción de Puerto Iguazú, donde el feriado fue bueno, el promedio de ocupación de la provincia rondó el 45%. Si bien había expectativas de que se llegara a niveles más altos, faltó el turista improvisado, que llega sin reservas. Este fin de semana ese visitante se acobardó por el tiempo. La mayor o menos estadía en las ciudades dependió en parte de las actividades programadas. Se destacaron por ejemplo, la XXX Fiesta Nacional del Té en Campo Viera, con su tradicional desfile, un ballet local y grupos musicales. Estuvo la Joven Fest con DJ y bandas locales. En Posadas, se desarrolló el espectáculo del humorista Ariel Tarico, el recital de las Hermanas Vera con su repertorio chamamecero, la presentación del uruguayo Lucas Sugo y el "Jazz Day Misiones". Para los más pequeños y toda la familia, se realizó el show de Topa y su tripulación. En Iguazú, en cambio, hubo buen flujo turístico. El tiempo no afectó tanto, porque en general a esa ciudad los turistas llegan con la visita ya programada de hace tiempo. Incluso el cierre temporal del aeropuerto local, que hizo que las familias lleguen a la terminal de Foz de Iguazú, distante a unos 6 kilómetros del puente internacional Tancredo Neves, no restó público. El hospedaje promedio en esa ciudad fue de 4,3 días, superior a la medida del país.





Jujuy: favorecido por el intenso trabajo de promoción que se hizo, se logró niveles de alojamiento que promediaron el 68% y con picos del 75% en la ciudad de San Salvador de Jujuy. El alto nivel de conectividad que brinda el aeropuerto local fue un elemento importante para que llegaran turistas de grandes ciudades. Hubo ingresos provenientes principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y una afluencia importante de las provincias de la región como Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. A Jujuy ya vuelan desde Buenos Aires y Córdoba directo, además de Aerolíneas Argentinas, se sumaron Andes, con conexiones a distintas ciudades, y Flybondy. La venta hotelera en general se realizó con tarifas promocionales y los servicios opcionales, por ejemplo, en excursiones y restaurantes y spa tuvieron la modalidad de extras. Se estima que el desembolso promedio, por persona, se acercó los $ 1280 diarios, con un pernocte medio de 2,5 noches. A nivel comercial, en San Salvador de Jujuy los visitantes pudieron aprovechar sábado y lunes para sus compras y plan de 12 cuotas, reanudado por el gobierno para estimular el consumo de los comercios minoristas. Igual las ventas fueron entre medias y bajas. Los destinos más elegidos fueron: la ciudad capital, Quebrada de Humahuaca y los Valles.





Salta: el fin de semana dejó un buen movimiento turístico en la capital, Cafayate, Cachi y Coronel Moldes, entre otras, con niveles de ocupación que promediaron el 70%. Hubo importantes eventos que atrajeron turistas como la noche de la comida salteña y los XXIII Juegos Deportivos Farmacéuticos, ambos en la ciudad de Salta. También, diferentes congresos y reuniones en la provincia, y especialmente, el 1° Rally de autos eléctricos del mundo, con una carrera que recorrió la Ruta 40 con vehículos eléctricos y que convocó a gente de todo el mundo.

Entre Ríos: el fin de semana no fue el mejor, a pesar que es una buena temporada para las ciudades que tienen complejos termales. El temporal alejó a muchos turistas y sobre todo incidió en la menor llegada de familias sin reservas. Hubo además muchas cancelaciones a último momento, por los anticipos de tormentas y granizos que afectarían la zona. Aun así, en Federación la ocupación fue del 95%. En el resto, no hubo tan buenos resultados. En Paraná el hospedaje apenas superó el 50%, en San José el 65%, en Gualeguaychú el 61%, en Concordia el 70%, y en Colón el 68%. Los parques termales en cambio, estuvieron al 100% en Villa Elisa, Concordia y Gualeguaychú, y al 95% en Concepción del Uruguay.





Santa Fe: el fin de semana fue muy tranquilo, con poco movimiento de gente debido a las malas condiciones climáticas. El alojamiento en la provincia no superó al 50% y con una estadía promedio de apenas 2 días. Las localidades de la costa del Río Paraná, por ejemplo, Sauce Viejo, Coronda, Maciel, San Lorenzo, Pueblo Esther, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, San Javier, o Romang, entre otras, tuvieron pocos visitantes. Algo mejor le fue a Rosario, que con su amplia agenda cultural y gastronómica, siempre es un lindo lugar para viajar más allá del tiempo. Se destacaron una feria ecológica y el festival Tanta Danza 2018.

Tucumán: el fin de semana fue moderado, ni muy bueno ni muy malo. En la ciudad capital dos eventos como el Tucumán Market y la Expo Asado le dieron dinamismo al feriado, con grupos musicales y actividades que convocaron más de 20 mil personas. La ocupación promedió el 60% en San Miguel de Tucumán, el 75% en Tafí del Valle, el 90% en San Javier y el 65% en San Pedro de Colalao. Otros citas que convocaron turistas fueron: La Vuelta Olympikus en la ciudad capital, el 2° Trail Running Camp en San Javier, y el 1° Torneo de Polo Mixto en Tapia.





Córdoba: el distrito tuvo su movimiento de la mano principalmente de los múltiples eventos que se desarrollaron. Una ciudad con muy buenos resultados fue Carlos Paz, que preparó la 38 edición del Rally Mundial, convirtiendo este fin de semana en uno de los más importantes del año, tanto en afluencia de turistas como en cuanto a promoción internacional. Se trata de una cita que repercute en otras localidades, ya que arrancó en el Valle de Calamuchita el viernes 27, siguió por Punilla el sábado 28 y finalizó el domingo 29 en Traslasierra. Se estima que la competencia dejó unos $1.200 millones de ingresos en la provincia. Otros lugares destacados fueron La Falda, con una ocupación de entre el 74% y 95%, según la categoría de hoteles y dos convocatorias importantes como fueron el Desafío al Río Pinto en La Cumbre (carrera internacional de mountain bike) y la Fiesta de la Cerveza Artesanal. En Miramar, la ocupación rondó el 75% con la Fiesta Provincial de la Nutria como evento fuerte.





Mendoza: la ocupación hotelera alcanzó niveles cercanos al 72% siendo bastante parejo en las diferentes ciudades de la provincia. Para los operadores turísticos fueron niveles relativamente buenos. Sobre todo comparando con el 2017, donde el hospedaje fue del 62%. Ayudó el hecho que Chile ya no ofrece tanta competencia en precios como sí lo hizo hasta el año pasado. Los visitantes, en su mayoría, fueron porteños, bonaerenses, santafesinos y cordobeses, especialmente entre quienes optan por el sur de Mendoza.





San Luis: el fin de semana fue moderado, con Potrero de Funes, Merlo, San Luis capital y Molles entre los puntos más concurridos. Los niveles de alojamiento hotelero promediaron el 75% con visitantes que arribaron principalmente de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Juan, y Córdoba. El gasto promedio diario rondó los $1100 según los datos locales, y las ventas minoristas se mantuvieron muy tranquilas, aunque 4% por encima de la misma fecha del año pasado, según los comercios consultados. La suba, sin embargo, se explica porque hubo un día más que en 2017.





Río Negro: uno de los destinos con más afluencia fue Bariloche, donde el fin de semana ingresaron 6.800 personas, registrándose 27.800 pernoctes y generándose una estadía media semanal de 4 días. El nivel de ocupación se mantuvo en el 35%, no siendo claramente de los mejores fines de semana del año para la ciudad. Hubo citas atractivas como el K21 Salomon Series, el campeonato de trail running más importante de Sudamérica, que convocó más de 500 atletas. Se estima que un 18% de los turistas que llegaron fueron extranjeros. Otro destino convocante fue Las Grutas, donde hubo poco movimiento y las ventas fueron menores al año pasado. Con un gasto que promedió los $800 diarios por persona, hubo jornadas de peña con degustaciones de vino y queso y una exposición de fotografías en reconocimiento al Día del Trabajador, pero no alcanzó para que los turistas decidan viajar hasta allí.





Neuquén: con una ocupación que se aproximó al 50% en la modalidad hoteles, lo más destacado pasó por San Martín de los Andes, Villa Langostura, Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia y Caviahue. El tiempo no ayudó pero tampoco fue un motivo para desalentar al visitante. En San Martín de los Andes, los apart lograron un 80% de hospedaje y el promedio de la ciudad fue de 70%. El gasto diario por persona en la provincia se ubicó en los $1200, con eventos convocantes vinculados al Día del Trabajo, fiestas nacionales, provinciales y populares.





San Juan: la ocupación estuvo cerca del 74%, con picos de 97% en Calingasta, donde se distinguió la Feria Internacional de Artesanías y la Ópera Don Carlos, además de visitas guiadas a la Casa de Sarmiento, al Museo de Bellas Artes y al Teatro del Bicentenario. En la ciudad capital, el alojamiento rondó el 70%, destacándose actividades de turismo aventura y gastronómicas.





Santiago del Estero: los visitantes comenzaron a llegar desde el viernes y permanecieron hasta el lunes principalmente. Lo más sobresaliente pasó por Termas de Río Hondo, que tuvo ocupación prácticamente plena. La ciudad termal preparó eventos muy atractivos como el 1º Encuentro de Academias de Danza de Río Hondo. Hay que tener en cuenta que en este distrito el receso arrancó el jueves, en recuerdo de la autonomía provincial, lo que generó que muchos santiagueños viajaran ya desde el viernes por su territorio.