Por el dólar, suben 20% precio de los autos

El cierre de la semana para el sector automotor no podía ser peor. Por la fuerte suba del dólar, prácticamente no hubo operaciones ya que la mayoría de las terminales suspendieron la facturación a su red ante la incertidumbre cambiaria. Tampoco hubo compradores que también frenaron toda decisión de adquisición hasta tener un panorama más calmo. Todo esto se produjo en un contexto donde no había precios confiables para los 0km. Si bien algunas marcas adelantaron aumentos del orden del 3% en los últimos días para corregir el desequilibrio que provocó el salto de la cotización de la moneda estadounidense, la parálisis del mercado fue tal que esos valores casi no fueron aplicados. La expectativa estaba centrada en la estrategia de las automotrices para el mes que comienza mañana. Y ahí es donde llegan las malas noticias.