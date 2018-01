Polémicas declaraciones de Brandoni: "Alfonsín apoyaría al gobierno de Macri"

Luis Brandoni: "Alfonsín apoyaría al gobierno de Macri, un gobierno democrático y no autoritario como fue el de los Kirchner" #MartesIntratable pic.twitter.com/LlZKKzgFfi

El ex diputado de la UCR, tras destacar aciertos del oficialismo, mantuvo un tenso cruce con Diego Brancatelli . "Le propongo que cerremos la grieta y que me invite al país en el que usted vive", chicaneó el periodista.

"No vamos a cerrar la grieta porque vos vivís en un país en el que está todo mal", retrucó Brandoni. El panelista del programa, contestó: "Yo me manejo con la realidad".

"Tu realidad no me interesa", disparó el actor. Brandoni y Brancatelli, de inmediato, volvieron a cruzarse cuando el periodista lo tildó de "defender a este gobierno".

"Yo defiendo este gobierno, sí. Pero no soy del gobierno. No me interesa discutir con vos", concluyó, el actor.