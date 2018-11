Patricia Bullrich avaló el uso de armas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo en una entrevista en la ciudad cordobesa de Río Cuarto que "la Argentina es un país libre, por lo que el que quiere estar armado que ande armado", si bien señaló que el gobierno que ella integra "prefiere" que no se dé esa situación. Las declaraciones de la funcionaria se conocieron el mismo día en que una agente policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en 2016 frustró el robo a un supermercado chino y mató de un balazo a un joven desarmado fue absuelta por el Tribunal Oral Criminal Nº 14 en lo que marca "un cambio de paradigma judicial con respecto al accionar policial" de gatillo fácil, tal lo asegurado por la ministra.

El caso judicial conocido ayer tiene por protagonista a la oficial Carla Céspedes, quien la tarde del 26 de diciembre de 2016 interrumpió el robo a un supermercado chino del barrio porteño de Caballito y mató a uno de los dos ladrones "en el marco de tareas de prevención".

De acuerdo a la información, los dos delincuentes habían robado 1.500 pesos y un celular y al huir se encontraron con Céspedes. Al instante uno de los ladrones gritó: "Matala, matala, es policía", por lo que uno de ellos intentó sacar su arma y, ante la amenaza la oficial disparó provocándole la muerte mientras que el restante logró escapar aunque fue detenido en otro operativo 45 días después.

En el inicio del juicio, tanto la Fiscalía como la querella pidieron prisión perpetua para la uniformada mientras que la defensa esgrimió que su pupila actuó en "legítima defensa y cumplimiento del deber". Pero la jueza de Instrucción Fabiana Palmaghini la procesó por el delito de Homicidio agravado por el abuso de su función o su cargo sin dictarle prisión preventiva.

Posteriormente, la Cámara del Crimen de Buenos Aires confirmó el procesamiento contra la agente por Homicidio agravado por haber abusado de su función como integrante de la Policía Federal. En ese fallo, los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo y Carlos Alberto González consideraron que las pruebas "llevan a descartar la existencia de una agresión ilegítima contra Céspedes que la impulsara a realizar los disparos" mortales contra el asaltante Ariel Martín Santos.

"Ninguno de los ademanes ni la actitud y actividad general desarrollados por el abatido desde que la imputada le impartiera la orden de detenerse evidencian una conducta hostil ni peligrosa" hacia la uniformada, sostuvieron los camaristas. Santos no estaba armado. No obstante, el fallo fue apelado y ahora el Tribunal Oral Criminal Nº 14 absolvió a la oficial.

El mismo día que se conoció la absolución de Céspedes, la ministra Patricia Bullrich defendió en la ciudad cordobesa de Río Cuarto al policía Luis Chocobar, quien enfrenta un juicio oral por matar a un joven de 18 años que se escapaba tras apuñalar en un asalto a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara del Crimen porteña consideraron en un primer momento que el efectivo actuó correctamente en el inicio de los hechos, pero pusieron reparos en el desenlace, por lo que cambiaron la calificación legal a Homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber, ya que en principio era por Exceso en legítima defensa.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó por unanimidad un recurso de queja presentado por la defensa de Chocobar y ratificó el procesamiento por lo que el efectivo enfrentará un juicio oral y público.

Bullrich confió ayer en que en el juicio oral contra el uniformado se va a imponer "la razón y la lógica de que actuó en defensa de la gente. Fue así de claro. Chocobar actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano al que estaban apuñalando. Él actuó como policía. ¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?", subrayó.

Y en ese marco avaló el uso de armas para defensa propia. "Argentina es un país libre y el que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere que no ande armado". Aunque para matizar la afirmación, dijo: "Nosotros preferimos que la gente no esté armada, pero si alguien los defiende, no lo ataquemos".