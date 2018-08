Para su gobernador "Santa Fe es un poco otro país; no hay corrupción ni recortes"

El gobernador Miguel Lifschitz analizó la situación nacional y dijo que "Santa Fe" parece "otro país" al destacar la inauguración de un nuevo Centro de Cuidado Infantil (CCI) en la provincia, el primero en la ciudad de Santa Fe.





"Afortunadamente, vivimos en Santa Fe. Santa Fe es un poco otro país... Acá no hay bolsos, no hay corrupción, no hay coimas en la obra pública ni recortes en el gasto social. Por eso estamos inaugurando este Centro de Cuidado Infantil", dijo el gobernador durante el acto de inauguración del nuevo espacio de contención ubicado en el barrio Santa Rosa de Lima en Mendoza 4445. El mismo funcionará de lunes a viernes, de 17 a 21, y en articulación con la cooperativa de trabajo "Higiene Urbana".





"Nosotros adherimos a las Convenciones Internacionales que nos dicen que los chicos no deben trabajar pero cómo decirle a una familia que tiene que salir todos los días a buscar residuos, que no lleven a los niños arriba del carro. Esta es la respuesta del Estado y las organizaciones sociales, porque esto no lo podríamos hacer si no hubiera organizaciones sociales que tienen un trabajo desde hace muchos años y una inserción y conocimiento de la realidad del barrio", indicó Lifschitz.





"Con este espacio, les damos a los niños la oportunidad de permanecer en un lugar, cuidados y a resguardo, mientras sus papás trabajan", aseguró.





Este centro surge de una propuesta presentada ante el gobierno provincial por Rubén Sala, un integrante de la cooperativa de trabajo Higiene Urbana, y el concejal de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón , con el objetivo de contener a niños y niñas cuyos padres y madres realizan tareas informales de recolección y comercialización de residuos.





En respuesta a la problemática del Trabajo Infantil

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, destacó "la importancia de la puesta en funcionamiento de este centro, que se inscribe en el marco de 35 espacios de este tipo que tenemos en la provincia para darle respuesta a la problemática del trabajo infantil y de familias de trabajadores informales, dando contención a casi dos mil chicos".





Luego, Jatón afirmó: "Uno está en política para estas cosas, para juntarnos entre todos y mirar las caras de estos chicos y trabajar para darles un futuro mejor".





Por su parte, Rubén Sala, de la cooperativa de trabajo Higiene Urbana, resaltó: "Pensamos en este proyecto hace 18 años, cuando veíamos que los chicos de los carreros tenían el destino marcado porque no tenían los medios económicos o los recursos para acceder a los lugares donde el resto de la sociedad puede. Parecía que nunca más iba a salir, y cuando vino Emilio Jatón pudimos juntarnos y vimos que era necesario sacarlo y hoy, a menos de un año, ya empieza a funcionar".





A su turno, Anahí Sala, una de las docentes del CCI de Santa Rosa, manifestó el orgullo del equipo docente "por formar este primer centro de la ciudad y no mirar para un costado en una causa tan importante que nos involucra a todos".





También participaron de la actividad los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; y de Salud, Andrea Uboldi; el senador Miguel González ; y el diputado Jorge Henn; entre otras autoridades.





Centros de Cuidado Infantil

El objetivo principal de los CCI es la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas. La apertura de estos espacios permite a los padres y madres realizar sus tareas con la tranquilidad de que sus hijos más pequeños quedan en un lugar seguro, con los cuidados adecuados.

En 2011 la provincia inició el programa "El trabajo no es cosa de chicos" y se instaló el primer CCI en la ciudad de Coronda, donde se detectó en ese momento que muchos hijos de peones faltaban a la escuela en época de cosecha de frutilla, la principal actividad económica de la zona.

Hoy en día la red incluye a más de 35 CCI que ya funcionan en toda la provincia. Los mismos funcionan en 25 localidades y brindan atención integral a más de dos mil pequeños de 0 a cuatro años y niños escolarizados con trayectorias escolares discontinuas.





Fuente: UNO Santa Fe.