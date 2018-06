Para Schmid, el de mañana será uno de los paros más fuertes de los últimos años

El integrante del triunvirato que conduce la CGT Juan Carlos Schmid pronosticó una huelga con alto nivel de acatamiento. De cara al futuro expresó que el peronismo "tiene que tener una oferta electoral atractiva para confrontar con esto que está en las antípodas de los intereses populares".

Schmid se refirió al paro de la CGT de mañana y definió a la medida de fuerza como "contundente", además de vaticinar que será "el paro más importante de los últimos siete u ocho años".

El integrante del triunvirato que conduce a la central obrera justificó la dilación en la convocatoria. "Un paro se construye, no se aprieta un botón y aparece, hubo toda una secuencia de hechos que lo hicieron madurar", y citó la marcha contra el tarifazo del 4 de mayo, la convocatoria al Obelisco por el alza de la canasta de precios, el paro de portuarios y el acto del 1º de Mayo junto a la CTEP en la Plaza de Mayo.

La medida de fuerza fue descalificada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien dijo que no sirve para nada "porque no arregla los problemas de los argentinos". El titular de la cartera laboral criticó que los dirigentes sindicales "miran el espejo retrovisor, defienden el estatus quo o situaciones personales", a diferencia de otra dirigencia "que está dispuesta a acompañar". Triaca dijo además: "Está abierto el diálogo para acordar cómo resolvemos los problemas".

"Tiene que haber una dirigencia más madura, que esté dispuesta a dar el debate, por ejemplo cómo hacemos para formar mejor a nuestros trabajadores", agregó el ministro, y habló del desafío ante los cambios tecnológicos: "Que no está siendo abordado por muchos sectores sindicales que tienen que entender que si no les brindamos herramientas de capacitación van a encontrarse con situaciones de dificultad en el empleo".

A juicio de Schmid, se vive una dispersión "por el trasfondo político, dado que hay mucha fragmentación en el campo popular", dentro de lo que enmarcó "la crisis que vive el peronismo".

También remarcó el impacto del 25% de aumento que consiguió el sindicato de Camioneros y criticó al Gobierno por querer desconocer esa cifra. "Si lo desconocen, no saben lo que es una discusión paritaria y la libertad para negociar". Apuntó que uno de los ítems "que llevó al fracaso de la negociación con el Gobierno fue que no se abrieron paritarias libres".

Respecto del cambio de Francisco Cabrera por Dante Sica en el Ministerio de Producción, Schmid dijo: "Se perdieron 62.000 puestos de trabajo en el sector industrial que no se recuperaron, y hay denuncias por 28.000 en la UOM y 40.000 en la Uocra".

En otro orden, criticó al Gobierno por cobrar Ganancias en el aguinaldo, motivo del paro, y recordó que a ese tema "no lo resolvió el anterior Gobierno", al criticar la presión tributaria. "No estoy del bando de los que no quieren pagar nada, digo que hay que pagar algo que sea razonable, hay que hacer una revisión más precisa".

De cara al día después del paro, opinó que se hará la evaluación y que la CGT deberá acelerar los tiempos para la renovación de autoridades en agosto. "Ese es el horizonte", dijo, e hizo la autocrítica por la conducción de los últimos años. "El formato de tres hombres no ha funcionado por diversos motivos que sería largo explicar", señaló a FM La Patriada. "Hace por lo menos 10 años que no se hace una defensa de la industria nacional, hace falta un programa para la clase obrera sobre la inserción en el mundo el desarrollo industrial y la inclusión de los trabajadores de la economía popular", indicó.





Daer, satisfecho

También el triunviro Héctor Daer dijo lo suyo. "Han generado una debacle colectiva de la sociedad en términos económicos que se va a expresar contundentemente el lunes", indicó en AM 750. "Estoy muy contento de que la CGT haya fijado una fecha y se hayan sumado todas las organizaciones sindicales y sectores pymes, del comercio, de la pequeña industria porque todos padecen lo mismo que la economía hogareña", agregó.