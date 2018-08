Para Duhalde, Cristina Kirchner debería ir presa

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró que "por supuesto" que Cristina Kirchner debe ir presa por la causa por las supuestas coimas en la obra pública y resaltó que eso "ya ni se tiene que preguntar".





"Ya está todo probado lo que tiene que probarse. Ahora hay que pasar a otros temas, porque se está entreteniendo la gente que tiene que pensar cómo se sale de la crisis", aclaró.





En este sentido, el ex mandatario nacional señaló que está "enojado con el Gobierno y la oposición, porque no es serio las formas en que están manejando las cosas".





Durante una entrevista con Radio Mitre, reclamó que "en la Justicia se termine" de debatir esta causa porque en la Argentina "hay problemas muy graves para resolver".





El dirigente peronista confirmó además que está "armando el justicialismo para ganar" en las elecciones del próximo año y ratificó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "va a ser el candidato" de este espacio.





Para Duhalde, el PJ "va a ganar" esos comicios porque el partido ya tiene a su postulante, al tiempo que destacó que el radicalismo "tiene semillitas en todos los pueblos" pero "está adormecido".





Por otra parte, el ex mandatario sostuvo también que "fue una casualidad" su respaldo a la candidatura presidencial de Néstor Kirchner en el 2003.





"Mi candidato era Lole (por Carlos Reutemann): Después fue otro trabajador honesto, como Felipe Solá, y finalmente (Alberto) Rodríguez Saá, que fue un gran gobernador", señaló.





Duhalde aseguró que terminó apoyando al oriundo de Santa Cruz porque "no tenía opción", ya que las dos posibilidades "eran Menem o Néstor, y Menem no le ganaba a nadie en segunda vuelta".





El referente del PJ consideró que los dirigentes políticos "están haciendo un maremoto en una palangana" porque "la Argentina no está en la situación que dicen" y la actualidad "no es tan grave".





Finalmente, el ex jefe de Estado resaltó que no le "importa" justificar su recordada frase "el que depositó dólares, recibirá dólares", aunque reconoció que "fue un error".





"Yo puse en juego irresponsablemente la seguridad porque los vascos somos brutos. A los tres días el ministro de Economía me dice que fue un error, que no había pesos. Yo dije esto se lo tengo que decir a la gente , pero me dijeron que no podía", comentó al respecto.