PAMI: el lunes comienza la distribución de la nueva credencial en la provincia

La nueva credencial representa un hito en la historia del Instituto, ya que los afiliados de todo el país dejarán de tener una credencial de papel para utilizar una credencial plástica, con banda magnética y código QR, que permitirá simplificar trámites e incorporar nuevos sistemas de control y gestión.













¿Cómo recibe el afiliado la nueva credencial?





El correo la dejará en el buzón o por debajo de la puerta y no es necesario que el afiliado esté presente en su casa para recibirla. El afiliado no tendrá que tramitar la credencial en su Agencia o UGL. Es importante recordar también que no deberá firmar ningún comprobante ni atender en su domicilio a ninguna persona que se presente para la entrega de la tarjeta.













¿Cómo será la distribución de la nueva credencial?





A partir del lunes y durante 90 días, los afiliados pertenecientes a las mencionadas UGLs recibirán sus credenciales por correo en el último domicilio informado en el DNI. La distribución de las cinco millones de credenciales se realiza por etapas y regiones en todo el país (ver cronograma de entrega adjunto)













¿Hasta cuándo tienen validez las credenciales actuales?





La credencial de papel que actualmente posee el afiliado es válida hasta que reciba y active la nueva credencial plástica.













¿Cómo activar la nueva credencial?





Para activar la nueva credencial, una vez recibida, los afiliados deben ingresar a la página web de PAMI www.pami.org.ar/credencial, llamar por teléfono de manera gratuita al 0800-333-1386 o hacerlo de forma presencial en alguno de los 300 Puntos Digitales en todo el país. La activación es muy sencilla y no es necesario pagar a ningún tercero para realizarla.













¿Cómo será el proceso de implementación de la nueva credencial?





El proceso de implementación total de la nueva credencial se completará en dos etapas. En la primera, durante los primeros once meses –desde el 1ero. de junio pasado- se entregan las cinco millones de credenciales a todos los afiliados del país.





Una vez completada la distribución, se trabajará en la implementación de los lectores de tarjetas en farmacias y prestadores, con el fin de simplificar trámites y brindar un mejor servicio a los afiliados, a la vez que permitirá mejorar las medidas de control y auditoría del Instituto.













¿Qué ocurre si la nueva credencial no llega al domicilio del afiliado?





Los afiliados pueden consultar el estado del envío de la Nueva Credencial en www.pami.org.ar/credencial. Si pasados 90 días de iniciada la distribución en su zona el afiliado aún no recibió su Nueva Credencial, deberá comunicarse al 0800-333-1386 para verificar que haya sido enviada correctamente.