Otro femicidio: Fiorella Aghem tenía marcas de golpes y ahorcamiento

Una joven de 20 años que estaba desaparecida desde el jueves fue hallada asesinada en las últimas horas en una plantación de yerba mate de la localidad misionera de San Vicente y como acusado del femicidio fue detenido su exnovio, informaron ayer fuentes policiales.





La víctima fue identificada como Fiorella Aghem, cuyo cuerpo golpeado y con signos de ahorcamiento fue encontrado anteayer en un lote con plantación de yerba mate, en el sector conocido como La Ripiera, a unos cuatro kilómetros de la ruta nacional 14.





Un hombre que pulverizaba ese terreno encontró el cadáver de la joven que era intensamente buscada desde el viernes, cuando su madre radicó un pedido de averiguación de paradero en la Comisaría 2ª de San Vicente, ya que desde la noche del jueves no sabía nada de ella.





Mercedes Pereyra contó a la prensa local que su hija Fiorella había salido de su domicilio cerca de las 21 del 28 de febrero para encontrarse con una amiga a la que le entregaría unos apuntes de la facultad.





La mujer aseguró que como su hija había tenido ya varias situaciones violentas con su expareja, que incluso había denunciado, se presentó en la comisaría de San Vicente para pedir que la buscaran.





"Desde el viernes, cerca de 80 policías realizaron rastrillajes en diversos puntos de la ciudad", dijeron las fuentes.





Tras el hallazgo del cuerpo, el juez de Instrucción Gerardo Casco y una comisión policial se dirigieron al lugar, donde constataron que se trataba de la joven desaparecida.





Personal de Criminalística y un médico policial realizaron las tareas de rigor en el lugar, tras lo cual el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para ser sometido a la autopsia, que se estima se realizará en las próximas horas.





"De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar del hallazgo, la joven estaba golpeada y tenía signos de ahorcamiento", dijeron las fuentes consultadas. Por orden del fiscal, la policía, con la ayuda de perros adiestrados, realizó rastrillajes en dos lotes pertenecientes a la familia del exnovio de Fiorella Aghem, un joven de 21 años que estaba bajo sospechas de los investigadores desde el día de la desaparición de la joven.





Ese muchacho no pudo ser localizado en los primeros procedimientos porque se encontraba fuera del país, aunque durante los allanamientos en su casa se incautaron tres vehículos, dos camionetas Ford Ranger y un Peugeot 206, que fueron sometidos a pruebas de luminol.





En una de las camionetas se detectaron rastros de sangre que deberán ser analizados para determinar si pertenecen a la joven asesinada, dijeron las fuentes. En base a algunos elementos, el fiscal dispuso el arresto del joven, que regresó ayer de Brasil y fue localizado en la localidad misionera de El Soberbio. Tras la detención, la policía secuestró su teléfono para ser sometido a peritajes.





La madre de la joven aseguró en diálogo con la prensa local que su hija había denunciado varias veces a su exnovio por maltrato, aunque la primera vez no quisieron tomarle la denuncia sino sólo una exposición.





"La primera denuncia fue por maltrato y porque le sacó el teléfono celular. Esa vez, la llevó hasta picada Zulma y la quiso matar allá. Después de eso la acompañé a hacer la denuncia y una oficial se negó a tomarle, le dijo que sólo ameritaba una exposición", recordó la mujer en declaraciones al diario El Territorio.





"Esa fue la primera vez. Yo le dije que deje al tipo, que yo la iba a ayudar, pero se tenía que separar, era una relación muy enfermiza", agregó.





Respecto de lo sucedido el jueves, cuando la joven salió de su casa, la madre de la víctima contó que hay vecinos que vieron al acusado merodear la zona.





"A mí me sacaron los brazos, no tengo mas ganas de seguir, no sé si voy a poder seguir", se lamentó la mujer.





Para el viernes, allegados a la joven e integrantes de distintas organizaciones anunciaron que reclamarán justicia en una marcha que realizarán a las 18 hacia la Casa de la Cultura de San Vicente, y en la que se llevará a cabo en Posadas hasta la Plaza 9 de Julio, a partir de las 16.





Fiorella Aghem se convirtió en la víctima número 38 de femicidio reportada en lo que va del año en el país.