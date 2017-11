Otro ataque de ira de Fernando Iglesias, ahora contra una periodista

Fernando Iglesias suele provocar en los medios de comunicación y en las redes sociales por igual. El diputado electo de Cambiemos ahora disparó con todo contra una de las mejores periodistas del país, María O'Donell. El cruce fue tal que el legislador, que el 10 de diciembre asumirá su banca, tildó de "desastrosa" su forma de hacer periodismo.

Todo comenzó con un mensaje del usuario David Vincent‏ (@davidvincent97) que tuiteó: "Que desastre el programa de O'Donell". Minutos más tarde, provocando como suele hacer en Twitter, Iglesias agregó: "'El programa de' está de más", para dejar en claro que le parecía un desastre todo lo que hace la autora de numerosos libros de investigación.





"Señor diputado electo de Cambiemos ¿por qué agrede así?", preguntó O'Donell. Un comentarista (@lecalo37) salió a defenderla y le dijo "Porque es el D'Elía de Cambiemos", a lo que ella agregó: "Un poco sí".





Iglesias arremetió: "No es una agresión. Es una opinión . Creo que tu forma de hacer periodismo es desastrosa. La vara de África por doce años. La de Suiza, hoy", dijo, para cuestionar las críticas de O'Donell hacia el show mediático que se montó sobre la detención de Amado Boudou





"Y 'diputado electo' no es ser funcionario. Cuando lo sea, me ahorraré este comentario. Por ahora, no. Saludos". María O'Donell es miembro fundadora e integrante de la comisión directiva de FOPEA, (Foro de Periodismo Argentina), y ganadora del Premio Konex, además de haber obtenido tres premios Martín Fierro y dos premios Eter.









