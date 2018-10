Oscar Parrilli denunció que amenazaron a Fabián Gutiérrez para declarar contra CFK

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrillidenunció que hubo amenazas de parte del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio hacia Fabián Gutiérrez, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, para que declare contra la ex presidenta. En este sentido, hizo "responsables" a ambos por la seguridad del "arrepentido" de la causa de los cuadernos del chofer.





En diálogo con Crónica Anunciada por El Destape Radio, Parrilli afirmó que su reclamo por la seguridad de Gutiérrez se debe a que la declaración que hizo en Comodoro Py "es parte de este plan sistemático que están armando" Stornelli y Bonadio para "desprestigiar y difamar a la ex presidenta" Cristina Kirchner.





Parrilli remarcó que Stornelli "tiene una causa contra Fabián Gutiérrez por lavado de dinero, iniciada en 2014, cuando ya no era más funcionario", y que "no estaba para nada incluido en los cuadernos", pero "sorpresivamente, una declaración de José López, de quien Stornelli ahora es amigo y le fabrica las declaraciones, lo involucra a Gutiérrez".





"Lo traen a declarar bajo esta amenaza inquisitoria con el propósito de difamar, desacreditar y hablar mal de la ex presidenta. Las palabras mágicas para quedar libre son 'Cristina sabía'. Declaró y, por arte de magia, a las 24 horas lo sueltan", subrayó el ex titular de la AFI, dando a entender que el antiguo secretario presidencial fue obligado a declarar como arrepentido.





En este sentido, recordó que "Gutiérrez ya se había presentado antes para decir que era mentira lo que dijo López, quien dio tres versiones distintas del hecho y los jueces le creen en cada una".





Por esto, Parrilli sostuvo que "frente a este método usado para llevar adelante un plan de desprestigio contra a la ex presidenta" y quienes fueron "parte de su gobierno", hace "responsable a Stornelli y Bonadio por la seguridad física de Gutiérrez". "No vaya a ser que le pase algo y encima ahora nosotros seamos los responsables", advirtió.





Las frases más importantes





“Cristina está muy fuerte, muy bien, es una gladiadora. Sabe que es inocente y no hizo nada”





“No descarto que Pichetto se dé vuelta y vote el desafuero de @CFKArgentina. Ya dio tantas vueltas...”





“Este proceso ya tiene su fin y lo están alargando. Ojalá lleguen a 2019 y les ganemos en las urnas”





“Los que nos gobiernan hoy son inquisidores, no tengo ningún temor de decirlo”.





“Hoy Argentina no es una República, esa te la debo. Y se está llevando puesta a muchos radicales que tenían otros principios”





“No me sorprendió Macri citando a Hitler. Son eso, son violentos y perversos”





“Hubo un golpe de Estado en la Corte”





“La fiesta de los juicios orales en Comodoro Py la van a hacer en la época electoral, qué casualidad”





“Hacemos responsables a Bonadio y Stornelli de lo que le pueda pasar a Fabian Gutiérrez”





“Fabián Gutiérrez no estaba mencionado en la causa cuadernos, lo nombró José López a pedido de Stornelli”





“Stornelli ahora es amigo de José López. El le dice cosas y el fiscal no lo pone en las actas”





“Pedimos que Bonadio y Stornelli garanticen la seguridad de Fabián Gutiérrez”





“No tengo dudas que el día de mañana los que dictan prisiones preventivas y violan las reglas de juego van a pagar ante la Justicia lo que están haciendo”





“Más tarde que temprano toda esta degradación va a terminarse y va a salir a la luz”