Obtuvo dictamen favorable en Diputados la controversial reforma previsional

El oficialismo consiguió avanzar ayer con la reforma previsional , y sería tratada el martes en Diputados. En medio de un fuerte rechazo por parte de las bancadas opositoras y de grupos de jubilados que se hicieron presentes, la sesión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Previsión y Seguridad Social dieron su aprobación tras cinco horas de debate.





Las críticas opositoras apuntaron a la pérdida de poder adquisitivo que significará para los jubilados, beneficiarios de asignaciones y pensionados la indexación del cálculo para el aumento previsional, tal cual lo solicitó el Fondo Monetario Internacional, y a la ilegalidad que implica dar marcha atrás con los derechos adquiridos. "Es una violación total a los derechos a los jubilados", definió la diputada del Frente Renovador y especialista en tercera edad, Mirta Tundis. Los bloques opositores se unificaron para firmar un dictamen conjunto, que no alcanzaría a las firmas reunidas por el oficialismo, con el respaldo de los diputados que responden a los gobernadores peronistas.





El presidente del bloque de Cambiemos, Nicolás Massot, comenzó por calificar de "difícil" la reforma impulsada por el Gobierno, para cargar la responsabilidad del detrimento del pago jubilatorio a la gestión kirchnerista. "Los derechos adquiridos tienen que ser realidades posibles y no enunciados abstractos imposibles de cumplir. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente, que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al FMI", citó el legislador.





El diputado José Luis Gioja minimizó las acusaciones de Massot y dirigió una consultar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para que especifique "cuánto significa para el presupuesto 2018 esta reforma que quieren hacer y que, claramente, es a la baja de los jubilados y de la seguridad social". "Esta ley afecta a los que menos tienen. Y con otras leyes les dan más a los que más tienen", agregó.





A pesar de que se conoce que se estima una reducción de 100.000 millones de pesos para el Estado, Dujovne sostuvo que resulta "imposible una estimación la diferencia entre esta fórmula y la vigente", y volvió sobre el argumento que la semana pasada utilizó el diputado del PRO Pablo Tonelli para defender la reforma al señalar: "La anterior fórmula inventada por el kirchnerismo mentía con los índices".





La iniciativa incluye una nueva fórmula para la actualización de haberes previsionales, compuesta en un 70% por la inflación y un 30% por el aumento de los salarios. Fue enviada por el Poder Ejecutivo y obtuvo media sanción del Senado el 29 de noviembre.





En su exposición, el ministro Triaca señaló: "Es una oportunidad extraordinaria para discutir la necesidad de analizar la sustentabilidad del sistema previsional argentino. Esta reforma se basa en un acuerdo político ratificado por las provincias y por el Senado, entendiendo que es parte de un reordenamiento del sistema previsional".





El funcionario defendió el proyecto al señalar que busca "brindarle sustentabilidad al sistema previsional argentino" y que fue "respaldado por 23 de los 24 gobernadores y por la mayoría de los senadores". Triaca





"Nos vemos obligados a analizar un cambio en la fórmula de movilidad, para brindar previsibilidad a los jubilados. Con una fórmula de actualización que permita sostener el poder adquisitivo y una actualización semestral", explicó el ministro de Trabajo. Según el texto, para 2018 se estima una movilidad real a favor del beneficiario de más del 5%.