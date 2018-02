Nueve inventos que no sabías que eran obra de mujeres

Seguro que has usado sus inventos cientos de veces, aunque sus nombres probablemente no te suenen. Tranquilos, es normal. Por un lado, hasta ahora no había mucha información sobre estas mujeres inventoras, ni en los libros de texto ni en internet.

Por otro, hasta el siglo XX las mujeres no tenían derecho a registrar patentes a su nombre, por lo que muchas están registradas a nombre de sus maridos (si es que el cónyuge era lo suficientemente generoso como para hacerlo).

Así lo cuenta Sandra Uve en su libro Supermujeres, Superinventoras: Ideas brillantes que transformaron nuestra vida (Lunwerg Editores), que sale a la venta el próximo 20 de febrero. En esta "historia jamás contada de 90 científicas e inventoras colosales", Uve rinde homenaje a mujeres que, contra viento y marea, sacaron adelante sus ideas y, en muchos casos, revolucionaron nuestras vidas.

Por ejemplo, a ellas tenemos que agradecer la programación informática (a Ada Lovelace), el primer e-book de la historia (a la española Ángela Ruiz Robles) o la técnica de cocción al baño María (a María la Judía). "Este no es un cuento de princesas, sino una historia de personas luchadoras que persiguieron sus sueños hasta alcanzarlos", resume la autora e ilustradora, que inscribe esta obra dentro de un proyecto mayor titulado Superwoman, Super Inventors, que ha ido desarrollando en Instagram y a través de una exposición itinerante en Barcelona. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este 11 de febrero, hicimos una selección de nueve de estas supermujeres inventoras a menudo silenciadas. Este es nuestro pequeño homenaje, aunque hay muchas, muchas más: