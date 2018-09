No para de subir: el dólar alcanzó su máximo histórico

Esta nueva suba se dio en una jornada marcada por las declaraciones de Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos, quien aseguró que el Tesoro de ese país estaba analizando un plan de convertibilidad para la Argentina. Tras esos rumores desde el Ministerio de Hacienda negaron que se esté pensando en el volver a la convertibilidad.





"La suba de hoy desconcierta un poco, ya que no se dio con tanto volumen, ni con la participación del BCRA en el mercado. Vamos a tener unas semanas donde seguramente el dólar esté bajo presión hasta tanto se sepa el nuevo acuerdo con el FMI, cuáles son las herramientas que consigue el BCRA para manejar el mercado cambiario y si habrá nuevos desembolsos. Hay muchos rumores al respecto de una eventual 'dolarización'. En mi opinión, no sería algo que defienda ya que se pierde grados de libertad de la política monetaria y no solucionaría de fondo absolutamente ningún problema". Dijo Diego Martínez Burzaco, economista y director de MB Inversiones, en diálogo con A24.com