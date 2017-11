Nancy González: "Van a pasar a la historia por bajarle el sueldo a los jubilados"

La chubutense Nancy González reveló que con el cambio en la reforma previsional introducido en comisión, el aumento con respecto al proyecto original será de apenas 43 pesos. El sanjuanino Godoy denunció que el Estado "está ausente" en la defensa de los jubilados.

Desde el ala kirchnerista del Frente para la Victoria-PJ, los senadores Nancy González (Chubut) y Ruperto Godoy (Santa Cruz) rechazaron de plano el proyecto de ley que modifica la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, con duras críticas al gobierno de Mauricio Macri, al sostener que "va a pasar a la historia por bajarle el sueldo a los jubilados".



Con placas impresas, González explicó cómo, con el cambio en la reforma previsional introducido en comisión, el aumento con respecto al proyecto original será de apenas 43 pesos, "que no sirven ni para comprar una tira de Bayaspirina".



La chubutense precisó que la mínima hubiese sido de 7.617 pesos con el proyecto original del Gobierno, y de 7.660 con el texto sometido este miércoles a votación; en cambio, aseguró que si se continuara con la movilidad actual, los jubilados ganarían 8.200 pesos.



"Van a pasar a la historia por bajarle el sueldo a los jubilados, por afectar a las clases más vulnerables", denunció la senadora, y agregó: "Si quieren equilibrar el déficit fiscal a costa de nuestros jubilados, tienen muy poca imaginación".



Consideró en ese sentido que "podrían equilibrar el déficit no sacando impuestos a la soja o a las mineras", de modo de "no poner otra vez a nuestros jubilados como rehenes".



Así, se sumergió en un repaso histórico de la evolución de los haberes, y arrancó recordando que entre 1991 y 2002 los jubilados sufrieron el congelamiento de sus jubilaciones, cobrando 150 pesos.



"Cuando asumió Néstor Kirchner -prosiguió-, lo primero que hizo fue firmar un decreto que aumentó las jubilaciones un 46%, pasando de esos 150 pesos a 220 pesos, y de 2003 a 2008 se hicieron 14 decretos" con nuevos incrementos.



En 2008 fue cuando se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria, que la misma González votó siendo diputada, y que dispuso aumentos en los meses de mayo y septiembre, por lo que entre 2003 y 2015, "la jubilación mínima fue de 2766%, ganándole a la inflación", destacó González.



Pero con la asunción del gobierno de Mauricio Macri, advirtió, "en 2016 los jubilados perdieron un 10% del poder adquisitivo", a lo que se sumó que "ley de Reparación Histórica sacó la moratoria y la reemplazó por la Pensión Universal para la Vejez, que es el 80% de la mínima".



La legisladora detalló que gracias a la ley de movilidad votada durante el kirchnerismo, la mínima es de 7.246 pesos, pero "si se hubiera aplicado la ley que el Ejecutivo mandó para votar, estarían cobrando 5.576 pesos".



Por su parte, Godoy alertó que "hay una decisión de favorecer a los grupos concentrados para garantizarles mayor rentabilidad", mientras que "a los sectores más postergados se los perjudica bajando el salario y las jubilaciones".



El sanjuanino habló de una "distribución inequitativa del ingreso a los fines de generar mayor ganancia al sector empresario a costa de menores ingresos para los jubilados", y sobre el proyecto de reforma, se quejó de que hubo un tratamiento exprés.



"Los jubilados no tienen representación corporativa, no tienen gremios que los defiendan, el que los tiene que defender es el Estado, que está ausente", lamentó, y culminó: "En vez de hacerle pagar el sacrificio y el esfuerzo a los que están en la timba financiera y a los que endeudan el país, le generan un costo a los pobres jubilados".





Fuente: Parlamentario