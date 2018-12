Murió Moisés Ikonicoff

"Fue un guerrero hasta último momento", recordó su hija Natasha en diálogo con Canal 26. El abogado, economista y político, falleció a los 84 años de edad.





Esas fueron las palabras de su hija Natasha, quien en diálogo con Canal 26 recordó que su padre "era una persona muy luchadora".





"Mi papá nos decía que el humor era lo que salva a las personas", afirmó, al tiempo que recordó que "siempre trató de ser coherente con lo que pensaba".





Más adelante, la joven habló sobre el exilio de su padre en Francia y explicó que su padre lo vivía "con un dolor terrible".





Pasó su primera infancia en Ceres (Santa Fe), pero luego la familia volvió a la Capital. Y allí Moisés Ikonicoff, estudió en el colegio Carlos Pellegrini y en la Facultad de Derecho de la UBA.





Presenció en forma directa el movimiento revolucionario del 68. Fue convocado por el gobierno de Argelia como asesor en planificación. Fue la antesala de su primer retorno a la Argentina, convocado por el propio Juan Domingo Perón. Fundó el Instituto Nacional de Administración Pública. Con la muerte de Perón, y la amenaza que le lanzó la Triple A, Ikonicoff debió emprender el camino del exilio, nuevamente a Francia. Recién retornaría por la convocatoria de Menem, quien lo designó Secretario de Planificación de la Presidencia (luego se desempeñó en el Ministerio del Interior y en Relaciones Exteriores), resumió Clarín.





Llegó a conducir programas propios (tanto en radio como en el Canal 26) y hasta participó en el teatro Astros, en revistas junto a Silvia Süller.





Cinco años atrás hizo una de sus últimas incursiones en la arena política -fue candidato a diputado en la lista de Alberto Rodríguez Saá- y se mostró como un crítico del kirchnerismo. Más allá de los vaivenes políticos, quedaría la imagen de un polemista infatigable pero, sobre todo, de alguien que amaba la vida, un profundo humanista.









Bárbaro recordó a su amigo

“En su tiempo fue dirigente estudiantil y docente en París, marxista”, lo describió su amigo Julio Bárbado: “Juan D. Perón lo invita a venir a fundar una escuela de administradores similar a la de Francia. Escribe un libro sobre la economía de renta, una descripción impiadosa de nuestro empresariado”, agregó.





Sobre sus disparatadas apariciones en televisión Bárbaro señaló que Moisés sabía reírse de sí mismo: “Ese saber supremo que no soportan los solemnes, ese límite que expulsa sin piedad a los pobres de espíritu”.





Era un enamorado de la vida, la quiso recorrer en todas sus versiones, era tan serio que no necesitaba asociarse al club de la seriedad. Trasgresor innato, siempre, solidario como pocos, tan importante que no creía en la importancia, tan formado que no se asumía intelectual, tan querible que no va a ser fácil olvidarlo”, lo recordó para Infobae.





Sus restos serán velados este jueves de 14 a 18 y el viernes de 9 a 11 en la funeraria de O'Higgins 2842, y luego cremados en el Cementerio de la Chacarita.