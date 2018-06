Moyano: "Con Cristina comía todo el mundo, ahora hay gente que no come"

El líder del sindicato de camioneros Hugo Moyano dijo anoche que el paro general convocado para este lunes por la CGT "no afecta a la democracia".

Durante su participación en el programa de televisión Debo Decir, Moyano dijo que no quiere que se vaya Macri sino que haga cosas "que no causen dolor" y "escuche a la gente".





"La gente no pasaba antes las necesidades que pasa ahora. Con Cristina (Kirchner) comía todo el mundo y ahora hay gente que no come" agregó el dirigente camionero y presidente el Club Atlético Independiente.





Consultado por el periodista Luis Novaresio sobre su postura durante los gobiernos de Carlos Menem y Cristina Kirchner, Moyano dijo que con el primero "tuvimos que salir a la calle porque la situación era insostenible", mientras que "con Cristina hubo un desencuentro".