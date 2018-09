Moyano apuntó a los peronistas dialoguistas y dijo que ellos no son chupamedias del Gobierno

Ante del encuentro con distintos intendentes del conurbano, el líder del sindicato de los Camioneros, Hugo Moyano, improvisó una rueda de prensa en la que aprovechó para enviarle un duro mensaje al sector del peronismo que más diálogo mantiene con el Gobierno. Y en paralelo, aseguró que Mauricio Macri se encuentra "incómodo" como presidente y que desde su sector "no va a recibir ninguna felicitación".





Tras reivindicar su figura como hombre del "peronismo" y afirmar que al partido "hay que tenerlo bien adentro", el líder sindical apuntó contra el denominado "PJ responsable" por no confrontar con el oficialismo. "Hay algunos que están felicitando al presidente a cada rato, agradeciéndole, eso no tiene nada que ver con el peronismo", afirmó.





En esa misma línea, al ser consultado sobre el discurso de Macri en la UIA, donde reconoció "a todos los dirigentes políticos" de todos los partidos que acompañan la gobernabilidad, Moyano acentuó los cuestionamientos: "¿Qué es aportar a la gobernabilidad? ¿Aplaudir todas las cosas que hacen? Nosotros no somos chupamedias. Yo siempre respeté a los presidentes, pero cuando se desvían o no cumplen, me pongo en la vereda de enfrente. Siempre estoy en la vereda del laburante. Y de nosotros no va a recibir ninguna felicitación".





Por último, antes de ingresar en la reunión, Moyano cerró su furioso discurso con un mensaje enigmático, poniendo en duda la continuidad del presidente.





"Yo creo que es un hombre que está muy incómodo en la situación que está. Y, según algunos allegados, más que incómodo, tiene ganas de rajarse. Porque son niños bien que no están acostumbrados a que los contradigan".