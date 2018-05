Moyano apuntó contra el Gobierno por sus causas: "Si tuvieran algo ya estaríamos en cana"

Además, tras una serie de allanamientos se secuestró documentación que confirma el pago de más de cincuenta cheques firmados por el gremio para viajes de corta y mediana distancia de la barra brava de Independiente. Pagos que van desde 500 mil pesos a más de un millón de pesos. "Algunas expresiones de periodistas hay que tomarlas con risa. Dicen que lavamos dinero. Lo único que tuvimos que lavar cuando llegamos a Independiente fueron los baños que ni el botón habían tirado. Era una desidia", afirmó.









El motivo de la conferencia fue para anunciar que, según sus directivos, el club "salió de la convocatoria de acreedores". Sin nombrarlo apuntó contra Pablo "Bebote" Álvarez quien denunció que el club lavaba dinero. "Son estúpidos, idiotas, buchones, mentirosos y a estos personajes les hacen entrevistas en televisión ". Por último descartó versiones que hablaban de su alejamiento de Independiente. "No me voy a ir hasta que termine mi mandato. Ni aunque me apriete el Gobierno. A mí no me corren con denuncias falsas".