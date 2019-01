Moyano adelanta que habrá paro general

El jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, anticipó que en los próximos meses se va a hacer un "paro general" porque, dijo, "la situación no se podrá soportar más".

En declaraciones a la radio AM 530, Moyano planteó que "tarde o temprano, los trabajadores van a obligar a los dirigentes a tomar una determinación". "La gente va a generar una protesta fuerte", apostó.

Después de la "marcha de las antorchas" de este jueves, el sindicalismo combativo busca radicalizar las protestas contra el Gobierno, en la antesala del armado opositor y las elecciones presidenciales.

Moyano advirtió también que el Gobierno no resigna la reforma laboral porque, señaló, ahora se buscan modificar "de forma individual" los convenios de los gremios, en un intento que "no puede ser aprobado por el Congreso ni votado por los legisladores del peronismo. No vamos a permitir que ningún trabajador pierda un derecho", concluyó.